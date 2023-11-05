Трагедии можно было избежать: Зеленский о гибели воинов 128-й бригады от российской ракеты
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Главное – установить полную правду
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трагическую смерть воинов 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожье можно было избежать. Он подчеркнул, что в настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.
Продолжается соответствующее расследование. Об этом глава государства сказал в традиционном вечернем обращении.
"Прежде всего, по поводу российского удара по воинам 128-й горно-штурмовой бригады, который произошел в Запорожской области. Мои соболезнования всем родным и близким погибших воинов! Это трагедия, которой можно было избежать", — сказал Зеленский.
Министр обороны Рустем Умеров доложил президенту о принятых мерах, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося: кто конкретно и какие распоряжения давал. Также по факту трагедии было зарегистрировано уголовное производство. Соответствующее расследование продолжается
Зеленский подчеркнул, что главное – установить полную правду о случившемся и больше не допустить подобного.
"Каждый военный в зоне боевых действий — в зоне дострела и аэроразведки врага — знает, как нужно вести себя под открытым небом, как заботиться о безопасности", — добавил гарант Конституции.
Он считает, что расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными.
Также Зеленский добавил, что в такие полные боли и непростые дискуссии периоды важно, чтобы люди понимали то, что у них на сердце, видят, и необходимые изменения будут сделаны.
"Это касается многих вещей, от бывающей бывает до советщины и ужасной бюрократии, которые не дают Украине, не дают многим в наших силах обороны реализовать свой потенциал правильно — эффективно", — сказал президент.
Напомним, "Телеграф" информировал, что известный артиллерист Дмитрий Милютин погиб во время коварного удара россиян по бойцам 128-й горно-штурмовой бригады Запорожской области.