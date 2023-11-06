Подложили взрывчатку в подарок на День рождения: Залужный сообщил о гибели своего помощника (обновлено)
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Также ранение получил 13-летний сын военного
В селе Чайки Киевской области в результате взрыва неизвестного взрывного устройства погиб военный Геннадий Частяков, работавший помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщил сам главком ВСУ.
"Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в семейном кругу погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье…", — написал Залужный в своем телеграмм-канале.
Главком ВСУ добавил, что с начала полномасштабного вторжения Частяков был для него "надежным плечом, полностью посвятив свою жизнь Вооруженным Силам Украины и борьбе с российской агрессией".
Причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования, пишет Залужный.
Вместе с тем интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря МВД Марьяну Реву пишет, что полиция рассматривает версию неосторожного обращения с боеприпасом, а также что от взрыва пострадал 13-летний сын военного.
"В селе Чайки у себя дома в результате незаконного обращения с боеприпасами погиб 39-летний военный. Его 13-летний сын тяжело ранен, его госпитализировали. Работает полиция. Данные в ЕРДР внесены по факту гибели человека и по статье 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Дома еще были жена и дочь военного. По предварительной информации, они не пострадали", — говорится в сообщении.
Кроме того, издании со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах пишет, что при осмотре квартиры, где произошел взрыв, полиция обнаружила еще пять целых гранат.
Также источники "УП" в правоохранительных органах приводят слова жены погибшего, которая подтверждает сообщение Залужного о том, что взорвавшаяся в руках ее мужа граната была в подарочном пакете, который тот принес домой.
"По словам жены, ее муж принес подарочный пакет с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат. Во время открытия пакета произошел взрыв", — говорится в сообщении.