Подложили взрывчатку в подарок на День рождения: Залужный сообщил о гибели своего помощника (обновлено)

Также ранение получил 13-летний сын военного

В селе Чайки Киевской области в результате взрыва неизвестного взрывного устройства погиб военный Геннадий Частяков, работавший помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщил сам главком ВСУ.

"Сегодня при трагических обстоятельствах в свой День рождения в семейном кругу погиб мой помощник и близкий друг, майор Геннадий Частяков. В одном из подарков сработало неизвестное взрывное устройство. У Геннадия остались жена и четверо детей. Мои глубокие соболезнования семье…", — написал Залужный в своем телеграмм-канале.

Главком ВСУ добавил, что с начала полномасштабного вторжения Частяков был для него "надежным плечом, полностью посвятив свою жизнь Вооруженным Силам Украины и борьбе с российской агрессией".

Причины и обстоятельства будут установлены в ходе досудебного расследования, пишет Залужный.

Вместе с тем интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря МВД Марьяну Реву пишет, что полиция рассматривает версию неосторожного обращения с боеприпасом, а также что от взрыва пострадал 13-летний сын военного.

"В селе Чайки у себя дома в результате незаконного обращения с боеприпасами погиб 39-летний военный. Его 13-летний сын тяжело ранен, его госпитализировали. Работает полиция. Данные в ЕРДР внесены по факту гибели человека и по статье 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Дома еще были жена и дочь военного. По предварительной информации, они не пострадали", — говорится в сообщении.

Кроме того, издании со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах пишет, что при осмотре квартиры, где произошел взрыв, полиция обнаружила еще пять целых гранат.

Также источники "УП" в правоохранительных органах приводят слова жены погибшего, которая подтверждает сообщение Залужного о том, что взорвавшаяся в руках ее мужа граната была в подарочном пакете, который тот принес домой.

Фото с подарками на День рождения, в одном из которых была боевая граната. Источник: УП

"Подарок" и гранаты из него

"По словам жены, ее муж принес подарочный пакет с бутылкой спиртного и подарочными рюмками в виде гранат. Во время открытия пакета произошел взрыв", — говорится в сообщении.