Массовая гибель бойцов на награждении: СМИ узнали скандальную деталь

Награждение запланировали на 9 часов утра, а затем внезапно перенесли

Трагическая гибель солдат 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады обрастает новыми фактами. Стало известно, что их командир Дмитрий Лысюк опоздал на мероприятие ко Дню ракетных войск и артиллерии.

Бойцы ждали его более получаса, но произошел прилет. Об этом сообщают источники hromadske из 128 бригады.

Издание отмечает, что один из собеседников отметил, что сначала награждение запланировано на 9 часов утра, а затем внезапно было перенесено на 9:30. При этом военные к тому времени уже были выстроены и ждали командира. Около 10:10 россияне нанесли удар.

И буквально через 2 минуты после прилета прибыл комбриг.

Собеседник отметил, что россияне следили за бойцами 128 бригады из беспилотника, корректируя ракетный удар. Однако оккупанты ошиблись и попали в здание позади военных, ближе к дороге.

"И значит, все те, кто стояли ближе к дороге, они все 200-е (погибли — ред.). А личный состав, который конкретно должен был награждаться (командиры пушек, наводчики, артиллеристы), их немного прикрыла стена дома, в который попал "искандер". За счет этого жертв чуть меньше", — утверждает один из наших источников.

В то же время многие военные получили ранения от обломков, добавил собеседник.

Примечательно то, что до этого комбриг приводил подобное награждение 23 июня 2023 г. не на открытой местности, а в бункере — с соблюдением всех мер безопасности.

Тогда Суспильне писало, что в начале присутствующие почтили минутой молчания память военнослужащих, пожертвовавших ради Украины самым ценным – собственными жизнями.

Напомним, что в сети упомянули о том, что действующий командир бригады в свое время судим по делу о контрабанде. Также "Телеграф" собрал и другие резонансные факты о комбриге 128-й штурмовой бригады.