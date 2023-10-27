"Военные тоже устают": в Киеве родственники бойцов требуют демобилизации (эксклюзивные фото и видео)

Родственники переживают за моральное и физическое состояние военных, которые воюют с начала полномасштабного вторжения и по сей день без перерыва

В Киеве на Майдане Незалежности родственники военнослужащих устроили акцию протеста. Они потребовали проведения ротации, поскольку многие воины находятся на фронте без перерыва и отдыха с самого первого дня полномасштабного вторжения.

На акции протеста побывал корреспондент "Телеграфа" и показал, как она проходит. Родственники тех, кто находится сейчас на передовой, поделились своими переживаниями насчет их морального и физического состояния и высказали возмущение насчет отсутствия замены военных.

На фото и видео, которые публикует наше издание, можно увидеть, что многие люди пришли на митинг с плакатами. На них можно заметить следующие надписи:

"Демобилизацию нашим защитникам";

"Лучшая мотивация — знать дату демобилизации";

"Я хочу засыпать в объятьях папы";

"Военные тоже устают";

"Мой муж на войне уже 586 дней. Пришло время других";

"За победу ответственны все";

"Мои дети растут без отца уже 610 дней. Пришло время других".

Семьи военных отмечают, что их родственники с первых дней не имеют замены на фронте. Они истощены физически и морально. Защитники нуждаются в отдыхе и и психологическом перерыве.

Поскольку сейчас в Украине нет механизма демобилизации военных во время военного положения, люди, которые вышли на акцию протеста, требуют, чтобы власть нашей страны решила этот вопрос как можно скорее.

"Мы пришли сюда, чтобы поддержать наших парней. Чтобы была какая-нибудь реабилитация. Чтобы они пришли к своим маленьким деткам. У моего сына маленькая дочь, ей еще трех лет нет. 24-го (февраля, — Ред.) он ушел, а 27-го только год исполнился ей. То есть, он не видит ни ребенка, ни семью. Никого", — рассказала Любовь, мама одного из военнослужащих.

Стоит отметить, что подобная акция в пятницу, 27 октября, проходит не только в столице. Украинцы сегодня выходят с плакатами и требованием о демобилизации военных в разных городах нашей страны. В сети сообщают, что в Одессе на Думской сегодня проходит такой митинг, а в Полтаве возле городского совета,

Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, по каким причинам возможна демобилизация во время войны. Есть несколько случаев, когда военный может вернуться к гражданской жизни.