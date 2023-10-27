"Військові теж втомлюються": у Києві родичі бійців вимагають демобілізації (ексклюзивні фото та відео)

Родичі переживають за моральний та фізичний стан військових, які воюють з початку повномасштабного вторгнення і досі без перерви

У Києві на майдані Незалежності родичі військовослужбовців влаштували акцію протесту. Вони вимагали проведення ротації, оскільки багато воїнів перебувають на фронті без перерви та відпочинку з першого дня повномасштабного вторгнення.

На акції протесту побував кореспондент "Телеграфа" та показав, як вона проходить. Родичі тих, хто перебуває зараз на передовій, поділилися своїми переживаннями щодо їхнього морального та фізичного стану та висловили обурення щодо відсутності заміни військових.

На фото та відео, які публікує наше видання, можна побачити, що багато людей прийшли на мітинг із плакатами. На них можна помітити такі написи:

"Демобілізацію нашим захисникам";

"Найкраща мотивація — знати дату демобілізації";

"Я хочу засипати в обіймах тата";

"Військові теж втомлюються";

"Мій чоловік на війні вже 586 днів. Настав час інших";

"За перемогу відповідальні усі";

"Мої діти ростуть без батька вже 610 днів. Настав час інших".

Сім’ї військових наголошують, що їхні родичі з перших днів не мають заміни на фронті. Вони виснажені фізично та морально. Захисники потребують відпочинку та психологічної перерви.

Оскільки зараз в Україні немає механізму демобілізації військових під час воєнного стану, люди, які вийшли на акцію протесту, вимагають, щоб влада нашої країни вирішила це питання якнайшвидше.

"Ми прийшли сюди, щоб підтримати наших хлопців. Щоб була якась реабілітація. Щоб вони прийшли до своїх маленьких діток. У мого сина маленька дочка, їй ще трьох років немає. 24-го (лютого, — Ред.) він пішов, а 27-го лише рік виповнився їй. Тобто він не бачить ні дитини, ні сім’ю. Нікого", — розповіла Любов, мама одного з військовослужбовців.

Варто зазначити, що подібна акція у п’ятницю, 27 жовтня, відбувається не лише у столиці. Українці сьогодні виходять із плакатами та вимогою про демобілізацію військових у різних містах нашої країни. У мережі повідомляють, що в Одесі на Думській сьогодні відбувається такий мітинг, а у Полтаві біля міської ради,

Фото та відео: Ян Доброносов, "Телеграф".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, з яких причин можлива демобілізація під час війни. Є кілька випадків, коли військовий може повернутись до громадянського життя.