Масова загибель бійців на нагородженні: ЗМІ дізналися скандальну деталь

Нагородження запланували на 9 годину ранку, а потім раптово перенесли

Трагічна загибель солдатів 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади обростає новими фактами. Стало відомо, що їхній командир Дмитро Лисюк запізнився на захід до Дня ракетних військ і артилерії.

Бійці чекали його більш як пів години, але стався приліт. Про це повідомляють джерела hromadske зі 128 бригади.

Видання зазначає, що один зі співрозмовників зауважив, що спершу нагородження запланували на 9 годину ранку, а потім раптово перенесли на 9:30. При цьому військові на той час вже були вишикувані й чекали на командира. Близько 10:10 росіяни завдали удару.

І буквально через 2 хвилини після прильоту прибув комбриг.

Співрозмовник зазначив, виданню, що росіяни слідкували за бійцями 128 бригади з безпілотника, коригуючи ракетний удар. Однак окупанти помилилися і влучили в будівлю позаду військових, ближче до дороги.

"І виходить, усі ті, хто стояли ближче до дороги, вони всі 200-ті (загинули — ред.). А особовий склад, який конкретно мав нагороджуватися (командири гармат, навідники, артилеристи), їх трохи прикрила стіна будинку, в який влучив "іскандер". За рахунок цього жертв трохи менше", — стверджує одне з наших джерел.

Водночас багато військових зазнали поранень від уламків, додав співрозмовник.

Примітно те, що до цього комбриг приводив подібне нагородження 23 червня 2023 не на відкритій місцевості, а у бункері — з дотриманням всіх заходів безпеки.

Тоді Суспільне писало, що на початку присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять військовослужбовців, котрі пожертвували заради України найціннішим, – власними життями.

Нагадаємо, що у мережі згадали про те, що чинний командир бригади свого часу судимий у справі про контрабанду. Також "Телеграф" зібрав і інші резонансні факти про комбрига 128-ї штурмової бригади.