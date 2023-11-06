Загибель солдатів на нагородженні: журналіст розповів про судимість полковника, який зібрав бійців

Сам Лисюк не з’явився на фатальне нагородження

Україну сколихнула новина про масову загибель наших воїнів, яких зібрали для нагородження у Запорізькій області: росіяни прицільно завдали удару по заходу. Журналіст Володимир Бойко повідомив, що розпорядився збудувати артилеристів бригади для нагородження поблизу лінії фронту командир цієї полкової бригади Дмитро Лисюк, який за його даними має судимість за контрабанду цигарок з окупованої території Луганської області.

"Народ дивується: мовляв, чим думав командир цієї бригади полкових Дмитро Лисюк, коли розпорядився вишикувати артилеристів бригади для нагородження поблизу лінії фронту в Запорізькій області? Відповідаю: в армії немає команди "думати". А тому треба питати про інше – хто присвоїв Лисюку звання полковника та поставив командувати бригадою попри те, що в нього за плечима судимість за контрабанду сигарет з окупованої території Луганської області?", — пише Бойко у facebook.

За його даними, Дмитра Лисюка у 2019 році, на той час підполковника, командира 8-го окремого батальйону 10 окремої гірничо-штурмової бригади, засудили до штрафу у розмірі 119 тис. гривень за, як сказано в вироку суду, незаконне переміщення та продаж контрабанд із самопроголошеної "Луганської народної республіки".

Журналіст пише, що у кримінальному провадженні сказано, що у листопаді 2018 року до Лисюка звернувся мешканець Краматорська Олександр Куєвда, який запропонував зайнятися торгівлею тютюновими виробами, які переміщатимуться з непідконтрольної території Луганської області. При цьому підакцизний товар необхідно було забирати в попередньо обумовленому місці біля річки Сіверський Донець поряд із Трьохізбенкою Луганської області, де особовий склад 8-го окремого гірничо-штурмового батальйону, яким командував підполковник Лисюк, виконував бойові завдання.

"Погодившись на цю пропозицію, підполковник Лисюк наприкінці грудня 2018 року забрав у лісопосадці в районі річки Сіверський Донець і транспортував на військовому вантажному автомобілі 290 ящиків (144 420 пачок) сигарет марки "Marlboro Red", які сховав у покинутому будинку в сусідньому селищі Боброве. 28-29 грудня 2018 року Лисюк перевіз ящики з сигаретами в Соледар (Донецька область) і продав невстановленим особам. У січні 2019 року Лисюк забрав у схованці ще 150 ящиків (74 920 пачок) з контрабандними сигаретами", — пише Бойко.

Під час отримання 2 300 доларів у якості частини грошей за продані цигарки, Лисюк зі спільником були затримані правоохоронцями у кафе у Сєвєродонецьку. У матеріалах справи сказано, що з 17 грудня 2018 року контррозвідка СБУ стежила за діями злочинців, оскільки Куєвда раніше домовився про хабарі для співробітника контррозвідки за безперешкодне проходження блок-постів вантажівками з контрабандою.

Затриманим спільникам, пише журналіст, було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу. В результаті їм було призначено великі штрафи.

"Комбат Лисюк уникнув арешту і був відпущений на поруки, а його спільник вийшов з-під варти під заставу в 286 тис. гривень. 30 липня 2019 року обидва підозрюваних визнали свою провину й уклали угоду з прокурором. У підсумку, Куєвда був засуджений до штрафу 161 500 гривень, а комбат Лисюк – до штрафу 119 000 гривень. І ось, після всього цього, Дмитро Лисюк був підвищений у званні та призначений командувати бригадою. Хотілося б узнати – хто цьому посприяв і за яку суму?", — резюмував Володимир Бойко.

У коментарях журналіста запитали, чи вижив Лисюк під час удару під час заходу щодо нагородження бійців. Бойко відповів, що його там не було — Лисюк на шикування взагалі не прибув. На нього чекали пів години, яких вистачило для того, щоб ворожа розвідка виявила скупчення особового складу.

Як повідомляв "Телеграф", на Закарпатті оголосили триденну жалобу через загибель бійців 128 бригади, за якими вдарила РФ під час нагородження. Тим часом росіян публікують відео того, як саме було здійснено цей терористичний акт.