Росіяни вдарили по прифронтовому селу, де зібрали бійців ЗСУ на нагородження — джерела "Телеграфа"

За даними ЗМІ, йдеться про понад 20 загиблих

Окупанти у п’ятницю, 3 листопада, завдали удару по одному з прифронтових сіл у Запорізькій області, де в одному місці зібрали військовослужбовців для проведення нагородження на честь Дня артилерії.

Інформацію про це підтвердили "Телеграфу" джерела у 128-й окремій гірничо-штурмовій Закарпатській бригаді. Поки що офіційної інформації з цього приводу немає, проте голова Закарпатської ОВА Віктор Микита звернувся до мешканців області із закликом утриматися від розважальних заходів у наступні кілька днів.

"Після офіційної інформації та з дозволу 128-ї ОДШБр буде розпорядження про вшанування загиблих воїнів", — написав він.

Варто зазначити, що видання "Українська правда" повідомляє, що йдеться про загибель близько 20 військовослужбовців, а серед постраждалих є як військові, так і цивільні. Джерела видання інформують, що серед загиблих був і колишній керівник Хмельницького обласного територіального центру комплектації Володимир Возний, якого перевели в Запорізьку область.

Також зазначено, що удару було завдано 3 листопада десь між 10:00 та 11:00.

За інформацією Запорізької ОВА, 3 листопада окупанти завдали ракетного удару по Зарічному. Внаслідок ворожої атаки поранено 9 місцевих жителів — 4 чоловіків та 5 жінок. Усім оперативно надано необхідну медичну допомогу.

Як повідомлялося раніше, 4 листопада окупанти обстріляли Дніпро ракетами "Іскандер", повідомляється про руйнування інфраструктурного об’єкта, але без жертв.