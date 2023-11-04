Росіяни атакували ракетами Дніпро, у місті чули два сильні вибухи: подробиці

Дніпро зазнав обстрілів, повідомляється про ракети з Криму.

Дніпро зазнав обстрілів з боку росіян, який випустили по місту балістичні ракети.

Як повідомив кореспондент "Телеграфа", у місті було чути щонайменше два гучні вибухи. Інформації про потрапляння поки не надходило, а місцева влада закликає дотримуватись інформаційної тиші та дочекатися офіційних коментарів.

Після того моніторингові групи повідомили, що у бік Дніпра було зафіксовано пуски ракет "Іскандер-М" із Джанкоя (Крим).

Водночас у мережі з’явилися відеозаписи, на яких чути момент вибухів.

На одному з них помітно, що тривогу було включено вже після того, як пролунав вибух. При цьому, як видно на кадрах, на вулицях у цей час була велика кількість людей.

Приблизно о 17:42 у місті пролунала ще одна серія вибухів, але що її причиною не повідомлялося. Інформація про руйнування поки не надходила, даних про постраждалих не повідомлялося.

Як повідомлялося раніше, у тимчасово окупованому Криму знову неспокійно, а російські пропагандисти заявляють про атаку на Керч із використанням крилатих ракет Storm Shadow.