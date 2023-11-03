Перший після указу Зеленського: на фронті загинув голова ТЦК із довгим військовим шляхом (фото)

Герою було 45 років

В Україні триває повномасштабна війна з росією, яка щодня забирає життя наших співгромадян. Трагічна новина прийшла до сім’ї колишнього голови Хмельницького обласного територіального центру комплектування, 45-річного Володимира Возного.

Про смерть воїна повідомив голова Кам’янця-Подільської районної ради Михайло Симашкевич. Він розповів, що це сталося на Запорізькому напрямку під час зіткнення з противником.

"Сьогодні близько 10:00 у бойовому зіткненні на Запорізькому напрямку внаслідок бомбового удару загинув полковник Володимир Миколайович Возний, колишній керівник Хмельницького обласного ТЦК та СП", – повідомив чиновник.

Також трагічну інформацію підтвердив заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, а також ексглава Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Володимир Возний

народився 22 грудня 1978 року в Дунаєвеччині;

з 2000 року проходив службу у 128-й окремій механізованій дивізії міста Берегове Закарпатської області;

з 2003 року – у 50-му окремому інженерно-саперному батальйоні у селі Руда Кам’янець-Подільського району;

у 2006 році був призначений начальником відділення Кам’янця-Подільського військкомату;

з 2013 по 2014 роки очолював Летичівсько-Старосинявський військкомат;

з 2014 по 2015 – Чемеровецький військкомат;

з липня 2015 року – Кам’янець-Подільський військкомат;

у березні 2022 року його було призначено головою обласного ТЦК.

Був нагороджений відзнаками ЗСУ, у 2014 році брав участь у АТО.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023-му році Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному відправляти військкомів із ТЦК на фронт. Водночас їхні місця займатимуть українські військові. Возного на його посаді у жовтні 2023 року за указом Залужного замінив Володимир Корпач.