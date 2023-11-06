Гибель солдат на награждении: журналист рассказал о судимости полковника, собравшего бойцов

Сам Лысюк не явился на роковое награждение

Украину всколыхнула новость о массовой гибели наших воинов, которых собрали для награждения в Запорожской области: россияне прицельно нанесли удар по мероприятию. Журналист Владимир Бойко сообщил, что распорядился выстроить артиллеристов бригады для награждения вблизи линии фронта командир этой полковой бригады Дмитрий Лысюк, который, по его данным, имеет судимость за контрабанду сигарет с оккупированной территории Луганской области.

"Народ удивляется: мол, чем думал командир этой полковой бригады Дмитрий Лысюк, когда распорядился выстроить артиллеристов бригады для награждения вблизи линии фронта в Запорожской области? Отвечаю: в армии нет команды "думать". А потому надо спрашивать о другом – кто присвоил Лысюку звание полковника и поставил командовать бригадой, несмотря на то, что у него за плечами судимость за контрабанду сигарет с оккупированной территории Луганской области?", — пишет Бойко в facebook.

По его данным, Дмитрий Лысюк в 2019 году, в то время подполковник, командир 8-го отдельного батальона 10 отдельной горно-штурмовой бригады, был приговорен к штрафу в размере 119 тыс. гривен за, как сказано в приговоре суда, незаконное перемещение и продажу контрабанд из самопровозглашенной "Луганской народной республики".

Журналист пишет, что в уголовном производстве сказано, что в ноябре 2018 года к Лысюку обратился житель Краматорска Александр Куевда, который предложил заняться торговлей табачными изделиями, которые будут перемещаться с неподконтрольной территории Луганской области. При этом подакцизный товар необходимо было забирать в предварительно оговоренном месте у реки Северский Донец рядом с Трехизбенкой Луганской области, где личный состав 8-го отдельного горно-штурмового батальона, которым командовал подполковник Лысюк, выполнял боевые задания.

"Согласившись на это предложение, подполковник Лысюк в конце декабря 2018 года забрал в лесопосадке в районе реки Северский Донец и транспортировал на военном грузовом автомобиле 290 ящиков (144 420 пачек) сигарет марки "Marlboro Red", которые спрятал в заброшенном доме в соседнем поселке Бороовое. 28-29 декабря 2018 года Лысюк перевез ящики с сигаретами в Соледар (Донецкая область) и продал неустановленным лицам. В январе 2019 года Лысюк забрал в тайнике еще 150 ящиков (74 920 пачек) с контрабандными сигаретами", — пишет Бойко.

Во время получения 2 300 долларов в качестве части денег за проданные сигареты Лысюк с сообщником были задержаны правоохранителями в кафе в Северодонецке. В материалах дела сказано, что с 17 декабря 2018 контрразведка СБУ следила за действиями преступников, поскольку Куевда ранее договорился о взятках для сотрудника контрразведки за беспрепятственное прохождение блок-постов грузовиками с контрабандой.

Задержанным сообщникам было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 (незаконное приобретение в целях сбыта, хранение с этой целью, а также сбыт и транспортировку в целях сбыта незаконно изготовленных табачных изделий, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса. В результате им были назначены крупные штрафы.

"Комбат Лысюк избежал ареста и был отпущен на поруки, а его подельник вышел из-под стражи под залог в 286 тыс. гривен. 30 июля 2019 года оба подозреваемых признали свою вину и заключили соглашение с прокурором. В итоге Куевда был приговорен к штрафу 161 500 гривен, а комбат Лысюк – к штрафу 119 000 гривен. И вот после всего этого Дмитрий Лысюк был повышен в звании и назначен командовать бригадой. Хотелось бы узнать – кто этому посодействовал и за какую сумму?", — резюмировал Владимир Бойко.

В комментариях журналиста спросили, выжил ли Лысюк при ударе в ходе мероприятия по награждению бойцов. Бойко ответил, что его там не было — Лысюк на построение вообще не прибыл. Его ждали полчаса, которых хватило для того, чтобы вражеская разведка обнаружила скопление личного состава.

Как сообщал "Телеграф", на Закарпатье объявили трехдневный траур из-за гибели бойцов 128 бригады, по которым ударила рф во время награждения. Тем временем россиян публикуют видео того, как именно был совершен этот террористический акт.