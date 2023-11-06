Россияне строят новую железную дорогу в Украине: названы их главные цели

В первую очередь эта дорога нужна оккупантам для удержания фронта

Российские оккупанты начали строить новую железнодорожную ветку, которая призвана соединить Ростов-на-Дону с ныне захваченными украинскими городами Мариуполем, Бердянском и Мелитополем. Согласно задумке, закончится новая дорога якобы в аннексированном Крыму.

Строить пути будут, в частности, по территории Запорожской области. Об этом во время телемарафона заявил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, противник готовится к тому, что он лишится своих логистических путей, поэтому начал действовать.

Новый маршрут может стать для российских оккупантов единственным способом для переброски войск и техники. Взрывы рядом с Крымским мостом и его регулярные перекрытия вынуждают их искать способы.

Существующая железная дорога, которая проходит вблизи Токмака — под риском ликвидации.

Согласно данным, которые распространили российские СМИ, строят российские захватчики железную дорогу для того, чтобы решить ряд военных задач. Кроме того, оккупанты хотят по ней вывозить зерно на континент, железную руду, металлолом, уголь и много других полезных ископаемых и продуктов, которые добыты на украинской земле.

Решение о строительстве принято по той причине, что ездить через Крымский мост не только далеко, но и опасно. Поэтому пропагандисты рассказывают, что строительство новой железной дороги позволит "обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов".

Ранее "Телеграф" сообщил, что по мнению мэра Ивана Федорова, освобождение Мелитополя – важный стратегический момент. Если город останется в оккупации, то государства Украина не будет, заявил он.