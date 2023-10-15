Россияне строят дорогу в обход Крыма: в Британии сообщили печальную для неё новость

Эта дорога нужна россиянам для удержания фронта

Новая железная дорога на оккупированных территориях Украины, которую россияне прокладывают, чтобы не зависеть от Крыма, находится под прицелом ВСУ. Но россияне прикрываются мирными жителями.

Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на обзор разведки Великобритании. По её данным, железнодорожная сеть в оккупированной Украине остается в значительной степени жизнеспособной, но уязвимой к спорадическим препятствиям со стороны украинской артиллерии, ракетным обстрелам с воздуха и диверсиям.

"россия продолжает поддерживать и совершенствовать свои железнодорожные пути сообщения в Украине и строит новую железнодорожную линию в Мариуполь, которая сократит время в пути для поставок на Запорожский фронт", — пишут аналитики.

Отмечается, что рф использует гражданских подрядчиков и оборудование для завершения этого проекта, вероятно, рассчитывая на то, что это усложнит прицельное поражение со стороны ВСУ и сохранит железнодорожные возможности военных для выполнения неотложных задач в других местах.

"Новая линия попадает в условный радиус действия украинских высокоточных ударных систем большой дальности", — резюмируется в обзоре.

Напомним, ранее мы писали о том, что путин впервые прокомментировал атаку на Авдеевку.