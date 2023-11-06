Росіяни будують нову залізницю в Україні: названо їхні головні цілі

Насамперед ця дорога потрібна окупантам для утримання фронту

Російські окупанти почали будувати нову залізничну гілку, яка покликана з’єднати Ростов-на-Дону з нині захопленими українськими містами Маріуполем, Бердянськом та Мелітополем. За задумом, закінчиться нова дорога буде нібито в анексованому Криму.

Будуватимуть шляхи, зокрема, територією Запорізької області. Про це під час телемарафону заявив мер Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, противник готується до того, що він втратить свої логістичні шляхи, тому почав діяти.

Новий маршрут може стати для російських окупантів єдиним способом для перекидання військ та техніки. Вибухи поряд із Кримським мостом та його регулярні перекриття змушують їх шукати способи.

Існуюча залізниця, що проходить поблизу Токмака, — під ризиком ліквідації.

За даними, що поширили російські ЗМІ, на колаборанта, так званого "губернатора" окупованої частини Запорізької області Євгена Балицького, будують російські загарбники залізницю для того, щоб вирішити низку військових завдань. Крім того, окупанти хочуть по ній вивозити зерно на континент, залізну руду, металобрухт, вугілля та багато інших корисних копалин та продуктів, здобутих на українській землі.

"Другий проект, будівництво якого вже розпочато з боку Донецька, це залізниця, яка проходитиме від Якимівки до Ростова через Бердянськ і Маріуполь. Цей проект вже розпочато. Якимівка нижче Мелітополя, на південний захід знаходиться, якраз залізничний вузол, з якого піде будівництво.Побудувавши залізничну гілку, хоча б одну колію, без електричної тяги, нехай вона буде тепловозною, але ми вирішимо завдання військових", — заявив він.

Пропагандисти розповідають, що будівництво нової залізниці дозволить "убезпечити рух залізничного транспорту від обстрілу".

Раніше "Телеграф" повідомив, що, на думку мера Івана Федорова, звільнення Мелітополя – важливий стратегічний момент. Якщо місто залишиться в окупації, держави України не буде, заявив він.