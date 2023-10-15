Росіяни будують дорогу в обхід Криму: у Британії повідомили сумну для неї новину

Ця дорога потрібна росіянам для утримання фронту

Нова залізниця на окупованих територіях України, яку росіяни прокладають, щоб не залежати від Криму, знаходиться під прицілом ЗСУ. Але росіяни прикриваються мирними мешканцями.

Про це пише, посилаючись на огляд розвідки Великобританії. За її даними, залізнична мережа в окупованій Україні залишається значною мірою життєздатною, але вразливою до спорадичних перешкод з боку української артилерії, ракетного обстрілу з повітря та диверсій.

"росія продовжує підтримувати та вдосконалювати свої залізничні колії сполучення в Україні та будує нову залізничну лінію до Маріуполя, яка скоротить час у дорозі для поставок на Запорізький фронт", — пишуть аналітики.

Зазначається, що росія використовує цивільних підрядників та обладнання для завершення цього проекту, ймовірно, розраховуючи на те, що це ускладнить прицільне ураження з боку ЗСУ та збереже залізничні можливості військових для виконання невідкладних завдань в інших місцях.

"Нова лінія потрапляє до умовного радіусу дії українських високоточних ударних систем великої дальності ", — резюмується в огляді.

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