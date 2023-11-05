Масова загибель на нагородженні ЗСУ: рф публікує відео удару, а на Закарпатті оголосили жалобу

Удар забрав життя двох десятків солдатів та офіцерів

На Закарпатті оголосили триденну жалобу через загибель бійців 128 бригади, по яких вдарила РФ під час нагородження. Тим часом росіян публікують відео того, як саме було здійснено цей терористичний акт.

Глава Закарпаття Віктор Микита написав на своїй сторінці у Facebook пост, який також підтверджує факт інциденту, а також оголосив, що із завтрашнього дня, 6 листопада, на всій території області буде оголошено триденну жалобу. Будуть приспущені державні прапори

"Щоранку о 9:00 вшановуємо пам’ять воїнів хвилиною мовчання, у храмах різних конфесій області відбудуться богослужіння. Наші герої живі доти, доки живе пам’ять про них та їхні подвиги", — додав чиновник.

Тим часом росіяни опублікували відео свого підлого удару. Як зазначають у мережі, на кадрах видно, як російський безпілотник перед ударом безперешкодно кружляв над місцем, де мало пройти нагородження.

Нагадаємо, що факт масової загибелі українських бійців уже підтвердили і у Міноборони. У відомстві доручили провести перевірки щодо цього інциденту. За даними ЗОВА, інцидент стався у Зарічному. Видання "Українська правда" повідомляє, що внаслідок ракетного удару могли загинути близько 20 бійців. Серед загиблих був і колишній керівник Хмельницького обласного територіального центру комплектації Володимир Возний, якого перевели до Запорізької області.

Більше про трагедію ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням у першому абзаці новини.

Раніше ми писали про те, що 4 листопада окупанти обстріляли Дніпро ракетами "Іскандер".