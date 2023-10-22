Гибель военного на блокпосту в Киеве: в полиции раскрыли детали и показали фото

Водитель легковушки двигался в тумане и не справился с управлением

В ночь на воскресенье, 22 октября, на блокпосту при въезде в Киев водитель автомобиля "Хонда" совершил наезд на военного. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Как сообщили в столичной полиции, трагическое событие произошло ночью около 00:30. По предварительным данным, водитель двигался по автодороге М-01 в направлении Броварского проспекта во второй полосе для движения из трех имеющихся, в условиях тумана впереди увидел грузовой автомобиль и совершил резкое торможение.

В полиции подчеркнули, что в дальнейшем водитель легковушки не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу для движения. Там он совершил наезд на военнослужащего 1976 года рождения, который нес службу на блокпосту.

Водителя автомобиля "Хонда" следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В полиции подчеркнули, что прибор Драгер показал, что на момент совершения аварии водитель 1978 года рождения находился в трезвом состоянии.

На месте ДТП

На месте работали следователи по расследованию ДТП столичного главка, следственно-оперативная группа и судебно-медицинский эксперт. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в ночь на 25 июля в Киеве возле станции метро "Святошин" 23-летний парень за рулем легковушки на большой скорости совершил наезд на солдат Нацгвардии и протаранил два автомобиля. В одной из машин находился военный территориального центра комплектования. 49-летний военнослужащий погиб на месте, его 26-летнего сослуживца госпитализировали с травмами разной степени тяжести.