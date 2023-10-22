Загибель військового на блокпосту в Києві: у поліції розкрили деталі та показали фото

Водій легковика рухався в тумані та не впорався з керуванням

У ніч на неділю, 22 жовтня, на блокпосту при в'їзді в Київ водій автомобіля "Хонда" скоїв наїзд на військового. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Як повідомили у столичній поліції, трагічна подія сталась вночі близько 00:30. За попередніми даними, водій рухався по автодорозі М-01 в напрямку Броварського проспекту у другій смузі для руху з трьох наявних, в умовах туману попереду побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування.

У поліції підкреслили, що у подальшому водій легковика не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху. Там він здійснив наїзд на військовослужбовця 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту.

Керманича автомобіля "Хонда" слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. У поліції підкреслили, що прилад Драгер показав, що на момент вчинення автопригоди водій 1978 року народження перебував у тверезому стані.

На місці ДТП

На місці працювали слідчі з розслідування ДТП столичного главку, слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у ніч на 25 липня у Києві біля станції метро "Святошин" 23-річний хлопець за кермом легковика на великій швидкості здійснив наїзд на солдатів Нацгвардії та протаранив два автомобілі. В одній з машин перебував військовий територіального центру комплектування. 49-річний військовослужбовець загинув на місці, його 26-річного товариша по службі госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.