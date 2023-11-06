Підклали вибухівку у подарунок на День народження: Залужний повідомив про загибель свого помічника (оновлено)

Також поранення отримав 13-річний син військового

У селі Чайки Київської області в результаті вибуху невідомого вибухового пристрою загинув військовий Геннадій Частяков, який працював помічником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, повідомив сам головком ЗСУ.

"Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині…", — написав Залужний у своєму телеграм-каналі.

Головком ЗСУ додав, що з початку повномасштабного вторгнення Частяков був для нього "надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним Силам України і боротьбі з російською агресією".

Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування, написав Залужний.

Разом із тим інтернет-видання "Українська правда" із посиланням на речницю МВС Мар’яну Реву повідомляє, що поліція розглядає версію необережного поводження зі зброєю, а також що від вибуху постраждав 13-річний син військового.

"В селі Чайки в себе вдома внаслідок незаконного поводження з боєприпасами загинув 39 річний військовий. Його 13 річний син тяжко поранений, його шпиталізували.Працює поліція. Дані в ЄРДР внесено за фактом загибелі людини та за статтею 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами". Вдома ще були дружина та донька військового. За попередньою інформацією, вони не постраждали", — йдеться у повідомленні.

Крім того видання із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах пише, що при огляді квартири, де стався вибух, поліція виявила ще п'ять цілих гранат.

Також джерела "УП" у правоохоронних органах наводять слова дружини загиблого, яка підтверджує повідомлення Залужного про те, що граната, яка вибухнула в руках її чоловіка, була в подарунковому пакеті, який той приніс додому.

Фото з подарунками на День народження, в одному з яких була бойова граната. Джерело: УП

"Подарунок" та гранати з нього

"Зі слів дружини, її чоловік приніс подарунковий пакет, з пляшкою спиртного та подарунковими чарками у вигляді гранат. Під час відкриття пакету стався вибух", — йдеться у повідомленні.