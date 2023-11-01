Від імені Залужного українцям розсилають небезпечну "дезу": головнокомандувач ЗСУ розкрив деталі

росія використовує брудні прийоми

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що з фейкового Telegram-каналу від його імені розсилають особисті повідомлення певним відомим людям. Вони містять прохання та пропозиції дискредитуючого та провокаційного характеру.

Про це Валерій Залужний написав у своєму Telegram-каналі. Він закликав українців звернути увагу на інформаційну гігієну. Головнокомандувач ЗСУ також звернувся до тих, хто отримав подібні повідомлення з фейкового облікового запису, не довіряти їх змісту. Залужний також дав посилання на офіційні сторінки у Facebook та Х (колишній twitter).

"Акаунт @Zaluzhniy_ua в Telegram мені не належить, як і будь-які інші облікові записи під ім’ям "Валерій Залужний" і т.д. Усі вони – фейкові. Єдиний канал, де я інформую суспільство про роботу на своїй посаді – Головнокомандувач ЗСУ ( верифікований)", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, росія веде проти України не лише озброєну, а й інформаційну війну. рф з великою швидкістю та винахідливістю продукує різні фейки. Щобільше, кремль витрачає величезну кількість грошей на "промивання мізків" власним дітям та підготовку нових поколінь до війни.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно Валерій Залужний відвідав Авдіївку, коли ворог там запекло наступав. Місто перебуває під безперервним вогнем росіян, але ЗСУ не здаються.