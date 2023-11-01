От имени Залужного украинцам рассылают опасную "дезу": главнокомандующий ВСУ раскрыл детали

россия использует грязные приемы

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил, что с фейкового Telegram-канала от его имени рассылают личные сообщения определенным известным людям. Они содержат просьбы и предложения дискредитирующего и провокационного характера.

Об этом Валерий Залужный написал в своем Telegram-канале. Он призвал украинцев обратить внимание на информационную гигиену. Главнокомандующий ВСУ также обратился к тем, кто получил подобные сообщения с фейкового аккаунта не доверять их содержанию. Залужный также дал ссылки на официальные страницы в Facebook и Х (бывший twitter).

"Аккаунт @Zaluzhniy_ua в Telegram мне не принадлежит, как и какие-либо другие учетные записи под именем "Валерий Залужный" и т.д. Все они – фейковые. Единственный канал, где я информирую общество о работе на своей должности – Главнокомандующий ВСУ (верифицированный)", — сказано в сообщении.

Отметим, россия ведет против Украины не только вооруженную, но и информационную войну. рф с большой скоростью и изобретательностью продуцирует различные фейки. Более того, кремль тратит огромное количество денег на "промывание мозгов" собственным детям и подготовку новых поколений к войне.

Как сообщал "Телеграф", недавно Валерий Залужный посетил Авдеевку, когда враг там ожесточенно наступал. Город находится под непрерывным огнем россиян, но ВСУ не сдаются.