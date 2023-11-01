шойгу развеселил украинцев сроком, за который он "уничтожит все F-16"

шойгу "уничтожает" целые воздушные флоты один за другим

Украинские пилоты еще даже не завершили обучение на истребителях F-16, а в россии уже придумали, за сколько их смогут "уничтожить". Новый перл выдал министр обороны рф сергей шойгу.

Об этом пишут российские пропагандисты. Они передают слова шойгу, который придумал, что армия рф только за октябрь якобы уничтожила 37 самолетов ВСУ. Примечательно, что по данным из открытых источников, до полномасштабного вторжения у Украины всего было 43 легких истребителя МиГ-29, 12 фронтовых бомбардировщиков Су-24, 17 штурмовиков Су-25, а также 26 тяжелых истребителей Су-27 (в общем 98 единиц). Таким образом получается, что, по словам шойгу, рф за месяц якобы сбила более трети всей боевой авиации ВСУ. При этом, если собрать все сводки россии о потерях ВСУ, то получится, что украинскую авиацию шойгу уничтожает уже далеко не по первому кругу. А в это же время сами же россияне прямо сегодня, 1 ноября, пытаются отбиваться от ракет Storm Shadow, носителями которых являются Су-24.

Так вот, исходя из своей странной статистики, шойгу пришел к выводу, что со всеми истребителями F-16, которые передадут нашей стране, российская ПВО якобы сможет справиться за 20 дней. На данные сказки, к слову, уже отреагировали в Украине и подняли главу минобороны рф на смех.

Например, депутат Гончаренко заявил, что у шойгу "шизофрения".

Просты украинцы также высмеяли россиян:

Напомним, ранее мы писали о том, что потери оккупантов на фронте пересекли юбилейный рубеж.