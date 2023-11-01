шойгу розвеселив українців терміном, за який він "знищить усі F-16"

шойгу "знищує" цілі повітряні флоти один за одним

Українські пілоти ще навіть не завершили навчання на винищувачах F-16, а в росії вже вигадали, за скільки їх зможуть "знищити". Новий перл видав міністр оборони рф сергій шойгу.

Про це пишуть російські пропагандисти. Вони передають слова шойгу, який вигадав, що армія росії лише за жовтень нібито знищила 37 літаків ЗСУ. Примітно, що за даними з відкритих джерел, до повномасштабного вторгнення у України всього було 43 легких винищувачів МіГ-29, 12 фронтових бомбардувальників Су-24, 17 штурмовиків Су-25, а також 26 важких винищувачів Су-27 (загалом 98 одиниць).. Таким чином виходить, що, за словами шойгу, рф за місяць нібито збила понад третину всієї бойової авіації ЗСУ. При цьому, якщо зібрати всі зведення росії про втрати ЗСУ, то вийде, що українську авіацію шойгу знищує вже далеко не по першому колу. А в цей же час самі ж росіяни сьогодні, 1 листопада, намагаються відбиватися від ракет Storm Shadow, носіями яких є Су-24.

Отже, виходячи зі своєї дивної статистики, шойгу дійшов висновку, що з усіма винищувачами F-16, які передадуть нашій країні, російська ППО нібито зможе впоратися за 20 днів. На ці казки, до речі, вже відреагували в Україні і підняли главу міноборони рф на сміх.

Наприклад, депутат Гончаренко заявив, що у шойгу "шизофренія".

Прості українці також висміяли росіян:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що втрати окупантів на фронті перетнули ювілейний рубіж.