Не танк и не БТР: в центре Киева разместили необычный экспонат с войны (фото и видео)

Он должен напомнить о подвиге украинских железнодорожников

Украина продолжает разными способами напоминать о зверствах российских оккупантов на нашей земле. В среду, 1 ноября, в Киеве на Михайловской площади, где раньше была выставка уничтоженной российской техники, установили железнодорожный вагон, попавший под обстрел в феврале 2022 года.

Этот вагон оккупанты обстреляли недалеко от Ирпеня. В нем мирных жителей должны были эвакуировать в Киев.

Для установки вагона на брусчатку рабочие сперва смонтировали на площади рельсошпальную решетку. Затем с помощью подъемного крана он был перегружен с тягача на вагонные тележки.

Как можно увидеть, на корпусе вагона видны многочисленные отверстия от обломков упавшего неподалеку снаряда. Следует отметить, что эта акция проводится ко Дню железнодорожника, который в Украине отмечается 4 ноября.

Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф".

Напомним, 27 октября, в Киеве на майдане Незалежности родственники военнослужащих устроили акцию протеста. Они требовали ротации, поскольку многие воины находятся на фронте без перерыва и отдыха с первого дня полномасштабного вторжения.