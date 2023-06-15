Груда металла "второй армии мира": в Киеве открыли новую выставку (фото)

На выставку пришли посмотреть взрослые и дети

В Киеве на Михайловской площади открыли выставку поврежденной российской военной техники. Среди экспонатов вражеские БПЛА, обломки ракет, остатки сухпайков и другое.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на выставке вместе с другими киевлянами и гостями города. Посмотреть на экспонаты пришли не только взрослые, но и дети.

На выставке в несколько рядов стоят сожженные "Грады", разбитые танки, грузовики и БМП. Также показаны вражеские дроны, останки ракет, которыми регулярно обстреливают украинские города и другие находки. На технике также видны надписи "За Рубежное", "За Лисичанск", "За Северодонецк" и другие.

На останки вражеской техники пришли посмотреть как взрослые, так и дети. Также среди экспонатов были представлены вражеские сухпайки, которыми оккупанты питались, пока топтали украинскую землю.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как живет Херсон после подрыва ГЭС. Вода постепенно уходит из города, но волонтеры и добровольцы все равно дежурят в самодельном "штабе помощи" и готовы эвакуировать всех, кто хочет выехать в безопасное место.