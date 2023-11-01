Не танк і не БТР: у центрі Києва розмістили незвичний експонат з війни (фото та відео)

Він має нагадати про подвиг українських залізничників

Україна продовжує різними способами нагадувати про звірства російських окупантів на нашій землі. У середу, 1 листопада, у Києві на Михайлівській площі, де раніше була виставка знищеної російської техніки, встановили залізничний вагон, який потрапив під обстріл у лютому 2022 року.

Цей вагон окупанти обстріляли недалеко від Ірпеня. У ньому мирних жителів мали евакуювати до Києва.

Для встановлення вагона на бруківку робітники спершу змонтували на площі рельсошпальну решітку. Потім за допомогою підйомного крана його було перевантажено з тягача на вагонні візки. Як можна побачити, на корпусі вагона видно численні отвори від уламків снаряда, що вилучив неподалік.

Слід зазначити, що ця акція проводиться до Дня залізничника, який в України святкується 4 листопада.

Фото та відео: Ян Доброносов, "Телеграф".

Нагадаємо, 27 жовтня, в Києві на майдані Незалежності родичі військовослужбовців влаштували акцію протесту. Вони вимагали проведення ротації, оскільки багато воїнів перебувають на фронті без перерви та відпочинку з першого дня повномасштабного вторгнення.