Груда металу "другої армії світу": у Києві відкрили нову виставку (фото)

На виставку прийшли подивитися дорослі та діти

У Києві на Михайлівській площі відкрили виставку ушкодженої російської військової техніки. Серед експонатів ворожі БПЛА, уламки ракет, залишки сухпайків та інше.

Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на виставці разом із іншими киянами та гостями міста. Подивитися на експонати прийшли не лише дорослі, а й діти.

На виставці у кілька рядів стоять спалені "Гради", розбиті танки, вантажівки та БМП. Також показані ворожі дрони, останки ракет, якими регулярно обстрілюють українські міста та інші знахідки. На техніці також видно написи "За Рубіжне", "За Лисичанськ", "За Сєвєродонецьк" та інші.

На останки ворожої техніки прийшли подивитись як дорослі, так і діти. Також серед експонатів були представлені ворожі сухпайки, якими окупанти харчувалися, доки топтали українську землю.

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