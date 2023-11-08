Залужный "призывает к госперевороту": россияне запустили очередной нелепый фейк в сети (видео)

Оригинал видео был обнародован еще до начала вторжения

Россияне решили опять проверить насколько украинцы соблюдают информационную гигиену и запустили очередной фейк, на котором использовали видеоряд с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Как сообщает Центр противодействия дезинформации, на видеозаписи видно, будто Залужный обвиняет украинскую власть в гибели своего помощника Геннадия Частякова и призывает к государственному перевороту.

ЦПД отмечает, что главнокомандующий ничего подобного не говорил, а изначальное сообщение появилось в telegram-канале "Радио Труха", который активно и не скрывая распространяет пропаганду, маскируясь под популярный в Украине канал.

"Распространяя подобные фейки, рашисты стремятся посеять панические настроения среди населения и заверить в расколе между властью и военными", — говорится в сообщении.

На видеозапись уже отреагировали многие украинские политики и военные. Так экс-нардеп Борислав Береза отметил, что фейк выполнен низкокачественно и предположил, что все деньги на него уже были разворованы.

Советник главы МВД Антон Геращенко в свою очередь пошутил, что видео для надо было озвучивать голосом путина. Тем временем военный обозреватель Александр Коваленко и вовсе отметил, что голос очень сильно напоминает Виктора Януковича.

Полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) вместе с тем отметил то, что в будущем таких фейков скорее всего будет все больше

А бывшая замглавы Минобороны Анна Маляр выразила надежду, что этот вброс лишь объединит украинцев и заставит отбросить внутренние дискуссии.

К слову, в сети также нашли оригинальное видео, из которого был взят видеоряд. Оно было обнародовано 18 февраля 2022 года, то есть за несколько дней до начала вторжения, Военным телевидением Украины.

Стоит отметить, что ранее неизвестные от имени Залужного начали распространять фейковую информацию, создав в сети аккаунты, которые имитируют профиль главнокомандующего ВСУ.