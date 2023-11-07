Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований высказал свое мнение по поводу статьи Залужного

После того как эмоции улеглись давайте рассмотрим кейс с тем, что у одного курирующего международкой сотрудника ОПУ были публичные критические слова в сторону Главкома ВСУ.

Если не хайповать, а разбираться, то основа проблема в том, что честность Главкома может быть использована против Украины — скептики могут использовать верные тезисы, чтобы под рассказы "А где гарантия, что новые деньги и технологии дадут эффект?" просто взять и порезать нам помощь. Вот и все.

Потому как лучше было бы, я не знаю.

Нужны ли эссе и интервью Залужного? Да, бесспорно, по моему субъективному мнению. Каждая качественная стратегия начинается с качественного анализа текущих дел. Тем более, что Главком ВСУ не остановился только на констатации динамики в войне, но и предложил пути к решению проблемы позиционности.

Однако не используют ли против нас честность Главкома? — тоже не исключено, к сожалению. Мы сейчас просто по лезвию ножа ходим в плане обеспечения поддержки на 2024 год. И куда маятник покажется неизвестно.

Потому поздравляю вас в реальном мире. Здесь немного сложнее.

Единственное, что, конечно, лучше те или иные моменты не озвучивать так публично, давая почву разным недругам Украины поспекулировать на тему разрыва между политической и военной компонентой. Которой нет, потому что и Зеленский и Залужный хотят победы.

Благодарю за внимание.

Источник: Facebook-страница Николая Белескова.