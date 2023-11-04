"Очень странно": у Зеленского резко высказались о статье Залужного в The Economist

В ОП непоняли стратегический замысел этой статьи

Статья главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного в журнале The Economist вызвала большой резонанс в Украине и за рубежом. Не исключением стала и реакция на нее и в Офисе президента Украины.

Как заявил в эфире телемарафона заместитель главы Офиса президента Игорь Жовко, военные не должны публично рассказывать о происходящем на фронте. По его словам, взгляд генерала на ситуацию на фронте вызвал у международных партнеров неоднозначную реакцию.

"На месте военных я бы, наверное, меньше всего, что делал бы – это бы комментировал для прессы, для открытой публики то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты. Потому что мы тогда облегчаем работу агрессору. Я уверен, что все очень внимательно прочитано, записано, сделаны выводы. Если мы так каким-то образом добьемся успехов — возможно, это очень глубокий стратегический замысел. Но мне очень странно", — подчеркнул он.

Также Жовква рассказал, что после выхода этой статьи ему позвонил один из руководителей кабинетов лидеров стран-партнеров. "И они просто в панике меня спрашивают: "А что докладывать моему лидеру? Мы действительно в тупике?" Мы этого эффекта пытаемся добиться этой статьей?", — отметил заместитель председателя ОП.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в своей статье в журнале The Economist отметил, что война с россией зашла в тупик из-за паритета сил. Расчет на обескровливание врага он назвал своей ошибкой, ведь россия не считает свои потери.

Обратите внимание! "Телеграф" вспомнил где и о чем были прошлые статьи Залужного, и какое влияние они оказали на военную помощь: Запад слышит Залужного? Как его публикации в известных СМИ отражаются на оружии для Украины.