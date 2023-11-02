Запад слышит Залужного? Как его публикации в известных СМИ отражаются на оружии для Украины

Главнокомандующий во время общения с прессой постоянно отмечает необходимость оружия и иногда это действует

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал колонку в журнале The Economist и дал интервью, объяснив, что сейчас война грозит перейти в новую стадию — позиционную. Он назвал вооружение, необходимое Украине для победы: самолеты, дроны, средства радиоэлектронной борьбы (РЕБ), сигнальные приманки и стробоскопы, технологии для разминирования минных полей. Также он отметил трудности с мобилизацией и пополнением резервов.

Новая колонка Валерия Залужного

Это было одно из редких обращений генерала на страницах западных медиа, но обычно они вызывают громкое обсуждение. К примеру, сейчас слова генерала цитируют топовые издания как Politico и The New York Times. Журнал Time в прошлом году вынес его на обложку сентябрьского номера, а затем включил в список ста самых влиятельных людей мира. Телеграф вспоминает где о чем были прошлые статьи, и как это повлияло впоследствии на выдачу Украине помощи для ведения войны с россией.

The Washington Post

30 июня 2023 года во влиятельной газете The Washington Post вышло интервью Залужного о контрнаступлении, помощи и самолетах. Он сказал, что его раздражает, когда он слышит, что долгое контрнаступление Украины на востоке и юге началось медленнее, чем ожидалось. Мол, это не шоу и каждый день и метр дается нам кровью, а без полной комплектации всего необходимого эти планы совершенно недостижимы.

Какое оружие он просил:

самолеты F-16 , ибо согласно доктрине НАТО, страны Альянса не пойдут в наступление без преимущества в воздухе, но этого ожидают от Украины;

, ибо согласно доктрине НАТО, страны Альянса не пойдут в наступление без преимущества в воздухе, но этого ожидают от Украины; боеприпасы. Украинская армия должна использовать по крайней мере столько же боеприпасов, сколько враг, но Россия опережает Украину в десятки раз

"Главный украинский генерал Валерий Залужный хочет снарядов, самолетов и терпения"

Что касается истребителей, то первой сдвинула с места спор по авиации Великобритания. 15 мая 2023 года во время встречи Риши Сунака и Владимира Зеленского правительство Британии объявило о планах обучения украинских пилотов после переговоров с США и Нидерландами. Также в мае о таких планах сказали в Белом доме. В коалицию истребителей присоединились 11 стран: Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

Учения должны были стартовать в июне, но затормозились. Но ближе к середине августа Украина достигла прорыва – Зеленский сообщил об успехе в переговорах, сторонам удалось согласовать условия передачи. В то же время сроки поставок остаются длиннее и первые самолеты поступят в Украину не раньше 2024 года.

А вот в вопросе боеприпасов дальше последовал настоящий сдвиг. 7 июля в США после длительных прений согласовали передачу большого количества кассетных боеприпасов типа DPICM в рамках пакета оборонной помощи на 800 миллионов долларов. Президент США Джозеф Байден объяснил, что если такое оружие не дать ВСУ, гражданское население Украины пострадает от рук российских оккупантов.

Кроме того, 12 июля Британия объявила новый пакет финансирования, который охватывал дополнительные боеприпасы и боевые машины, а также 50 млн. фунтов стерлингов (64,7 млн. долларов США) на ремонт техники и поддержку нового реабилитационного центра для раненых. Пакет помощи 6 июля выделила Финляндия (около 105 млн. евро), в который вошли зенитное оружие и боеприпасы. Также Европарламент одобрил Акт по поддержке производства боеприпасов (ASAP) по наращиванию возможностей оборонной промышленности, в частности, для срочных поставок Украине боеприпасов.

Предварительное интервью The Economist

15 декабря 2022 журнал The Economist опубликовал сразу два интервью с украинцами: Зеленским и Залужным. Последний предупреждал о возможном новом наступлении на Киев и говорил, что Украине нужны танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты и боеприпасы.

В прошлом году главной задачей было удержать линию фронта, не потерять позиции и подготовиться к обострению боевых действий зимой или весной 2023 года. Мол, россияне готовились к наступлению на Киев.

О потребностях в технике. Залужный сказал, что может победить этого врага, но ему нужно оружие: "Мне нужно 300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц. Тогда реально выйти на границы 23 февраля".

Он подчеркнул, что получает "то, что получает, но это меньше, чем нужно". Мол, с такими ресурсами не может проводить новые крупные операции.

Интервью The Economist

Декабрь стал месяцем объявления, что США выделят Украине военную помощь на сумму 1,8 миллиарда долларов. В новый пакет впервые вошли системы ПВО Patriot и высокоточные управляемые бомбы для истребителей.

Относительно танков: о необходимости западных танков Киев заявлял с начала полномасштабного вторжения и до конца 2022 года просил о предоставлении 300-400 современных единиц. В конце января 2023 г. Германия объявила о передаче Украине танков Leopard 2 из запасов Бундесвера. Это долгожданное событие разблокировало возможность поставлять эти боевые машины и другим странам. К танковой коалиции присоединились Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды.

Интервью Time

В конце сентября 2022 года Валерий Залужный дал первое за семь месяцев полномасштабной войны интервью журналу Time (кстати, тому самому репортеру Саймону Шустеру, наделавшему шум откровенными разговорами с чиновниками ОП). Так, Залужному посвятили обложку, материал назывался "Внутри украинского контрудара, преломившего ход войны" и назвали представителем нового поколения офицеров.

В нем он рассказал, как стал главнокомандующим ВСУ, о наступлении на Киев и войне с россиянами. Главнокомандующий заверил, что Украина не сдастся, "будет воевать до последней капли крови", но заметил, что борьба может быть долгой:

"Зная то, что я знаю о россиянах из первых уст, наша победа не будет окончательной. Наша победа позволит перевести дыхание и подготовиться к следующей войне", — сказал он.

Time назвал Залужного представителем нового поколения офицеров

Отметим, редакция не утверждает, что поставки оружия зависят только от медийных проявлений Залужного. Над этим вопросом работает президент, Офис президента, глава МИД, Министерство обороны и большая команда дипломатов.

Ранее "Телеграф" писал, что от имени Залужного украинцам стали рассылать опасную "дезу". Они содержат просьбы и предложения дискредитирующего и провокационного характера.