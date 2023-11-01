Расширение мобилизации и больше вооружений: Залужный рассказал, что нужно Украине для успешной войны с рф

Затягивание войны очень выгодно для российских оккупантов

Угроза перехода к позиционной войне является серьезным вызовом для Украины. В то же время такое развитие событий пошло бы на пользу врагу. Однако у нашей страны есть шанс выбраться из этой ловушки.

Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал в колонке, опубликованной The Eeconomist. По его словам, позиционная война — это длительная война.

"Угроза перехода к позиционной войне – это серьезный вызов для Украины. Затягивание – выгодно противнику, поскольку позволит ему восстанавливать и наращивать свой военный потенциал", — отметил он.

Также главком подчеркнул, что в современных реалиях важно осознание условий возможного возникновения такой ситуации и недопущение ее ради победы Украины. Чтобы стране выбраться из этой ловушки, ей нужны некоторые вещи.

"Позиционная война – это длительная война, которая несет огромные риски для Вооруженных Сил Украины и государства. Если Украина хочет вырваться из этой ловушки, нам понадобятся все эти вещи: преимущество в воздухе, значительно усовершенствованные средства электронной борьбы и контрбатарейной борьбы, новая технология разминирования, способность мобилизовать и тренировать больше резервов", — сказал Залужный.

По его мнению, Украине необходимо сосредоточиться на современном командовании и управлении. Это нужно для того, чтобы страна могла эффективнее чем россия визуализировать поле боя и быстрее принимать решения.

"Новые инновационные подходы могут назад превратить эту позиционную войну назад в маневренную", – объяснил генерал.

По словам Залужного, чтобы превратить войну в маневренную, Украине нужно:

Основное оружие в виде ракет, снарядов и боеприпасов. Важнейшая составляющая в то же время — сила в воздухе. Залужный отмечает, что контроль над небом необходим для крупномасштабных наземных операций;

Средства РЭБ. Главком называет их "ключом к победе". Также требуется больший доступ к электронной разведке союзников;

Совершенствование системы контрбатарейного огня. Это нужно для поражения российской артиллерию и более качественное артразведывательное оборудование.

Новая технология борьбы с минами;

Наращивание резервов. То есть, ввод единого реестра призывников, должны быть расширены категории граждан, которые могут быть призваны на сборы или мобилизованы. Также речь идет о "боевой стажировке", которая предусматривает размещение новомобилизованных в опытных передовых подразделениях для подготовки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские оккупанты пошли в атаку на одном из ключевых направлений. Генерал Александр Сырский подробно рассказал о ситуации.