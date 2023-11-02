Захід чує Залужного? Як його публікації у відомих ЗМІ позначаються на зброї для України

Головнокомандувач під час спілкування з пресою постійно наголошує про потребу зброї та іноді це діє

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав колонку у журналі The Economist та дав інтерв'ю, у яких пояснив, що зараз війна грозить перейти у нову стадію — позиційну. Він назвав озброєння, яке необхідне Україні для перемоги: літаки, дрони, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), сигнальні приманки та стробоскопи, технології для розмінування мінних полів. Також він наголосив на труднощах з мобілізацією та поповненням резервів.

Нова колонка Валерія Залужного

Це було одне з рідкісних звернень генерала на сторінках західних медіа, але зазвичай вони викликають гучне обговорення. Приміром, зараз слова генерала цитують топові видання як Politico та The New York Times. Журнал Time минулого року виніс його на обкладинку вересневого номера, а згодом включив до списку ста найвпливовіших людей світу. "Телеграф" згадує де про що були минулі статті, та як це повпливало згодом на видачу Україні допомоги для ведення війни з росією.

The Washington Post

30 червня 2023 року у впливовій газеті The Washington Post вийшло інтерв'ю Залужного про контрнаступ, допомогу та літаки. Він сказав, що його дратує, коли він чує, що довготривалий контрнаступ України на сході та півдні почався повільніше, ніж очікувалося. Мовляв, це не шоу і кожен день та метр дається нам кровʼю, а без повного комплектування усього необхідного ці плани зовсім недосяжні.

Яку зброю він просив:

літаки F-16 , бо згідно із доктриною НАТО, країни Альянсу не підуть у наступ без переваги у повітрі, але цього очікують від України;

, бо згідно із доктриною НАТО, країни Альянсу не підуть у наступ без переваги у повітрі, але цього очікують від України; боєприпаси. Українська армія повинна використовувати принаймні стільки ж боєприпасів, скільки ворог, але рф випереджає Україну в десятки разів

"Головний український генерал Валерій Залужний хоче снарядів, літаків і терпіння"

Щодо винищувачів, то першою зрушила з місця суперечку щодо авіації Велика Британія. 15 травня 2023 року під час зустрічі Ріші Сунака та Володимира Зеленського уряд Британії оголосив про плани навчання українських пілотів після перемовин зі США та Нідерландами. Також у травні про такі плани сказали у Білому домі. До коаліції винищувачів долучилися 11 країн: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія.

Навчання мали стартувати у червні, але загальмувалися. Але ближче до середини серпня Україна досягла прориву — Зеленський повідомив про успіх у переговорах, сторонам вдалося погодити умови передачі. Водночас терміни поставок лишаються довшими і перші літаки поступлять в Україну не раніше 2024 року.

А ось у питанні боєприпасів далі послідувало справжнє зрушення. 7 липня у США після тривалих дебатів погодили передачу великої кількості касетних боєприпасів типу DPICM у рамках пакета оборонної допомоги на 800 мільйонів доларів. Президент США Джозеф Байден пояснив, що якщо таку зброю не дати ЗСУ, то цивільне населення України постраждає від рук російських окупантів.

Окрім цього, 12 липня Британія оголосила новий пакет фінансування, який охоплював додаткові боєприпаси та бойові машини, а також 50 млн фунтів стерлінгів (64,7 млн доларів США) на ремонт техніки та підтримку нового реабілітаційного центру для поранених. Пакет допомоги 6 липня виділила Фінляндія (близько 105 млн євро), до якого увійшли зенітна зброя та боєприпаси. Також Європарламент схвалив Акт із підтримки виробництва боєприпасів (ASAP) щодо нарощування спроможностей оборонної промисловості, зокрема, для термінового постачання Україні боєприпасів.

Попереднє інтерв'ю The Economist

15 грудня 2022 року журнал The Economist опублікував одразу два інтерв’ю з українцями: Зеленським і Залужним. Останній попереджав про можливий новий наступ на Київ й казав, що Україні потрібні танки, бронетранспортери, бойові машини піхоти та боєприпаси.

Минулого року головною задачею було утримати лінію фронту, не втратити позицій та підготуватися до загострення бойових дій взимку чи навесні 2023 року. Мовляв, росіяни готувалися до наступу на Київ.

Про потреби у техніці. Залужний сказав, що може перемогти цього ворога, але йому потрібна зброя: "Мені потрібно 300 танків, 600―700 БМП, 500 гаубиць. Тоді реально вийти на кордони 23 лютого".

Він підкреслив, що отримує "те, що отримує, але це менше, ніж потрібно". Мовляв, з такими ресурсами не може проводити нові великі операції".

Інтерв'ю The Economist

Грудень став місяцем оголошення про те, що США виділять Україні військову допомогу на суму 1,8 мільярда доларів. У новий пакет вперше увійшли системи ППО Patriot і високоточні керовані бомби для винищувачів.

Щодо танків: про потребу в західних танках Київ заявляв з початку повномасштабного вторгнення та до кінця 2022 року просив про надання 300-400 сучасних одиниць. Наприкінці січня 2023 Німеччина оголосила про передачу Україні танків Leopard 2 із запасів Бундесверу. Ця довгоочікувана подія розблокувала можливість постачати ці бойові машини й іншим країнам. До танкової коаліції долучилися Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди.

Інтерв'ю Time

Наприкінці вересня 2022 року Валерій Залужний дав перше за сім місяців повномасштабної війни інтерв’ю журналу Time (до речі, тому самому репортеру Саймону Шустеру, який наробив шуму відвертими розмовами з чиновниками ОП). Так, Залужному присвятили обкладинку, матеріал називався "Всередині українського контрудару, який переломив хід війни" та назвали представником нового покоління офіцерів.

У ньому він розповів, як став головнокомандувачем ЗСУ, про наступ на Київ та війну з росіянами. Головнокомандувач запевнив, що Україна не здасться, "воюватиме до останньої краплі крові", але зауважив, що боротьба може бути довгою:

"Знаючи те, що я знаю про росіян із перших вуст, наша перемога не буде остаточною. Наша перемога дасть можливість перевести подих і підготуватися до наступної війни", — сказав він.

Time назвав Залужного представником нового покоління офіцерів

Зазначимо, редакція не стверджує, що поставки зброї залежать лише від медійних проявів Залужного. Над цим питанням працює президент, Офіс президента, голова МЗС, Міністерство оборони та велика команда дипломатів.

Раніше "Телеграф" писав, що від імені Залужного українцям стали розсилати небезпечну "дезу". Вони містять прохання та пропозиції дискредитуючого та провокаційного характеру.