Розширення мобілізації та більше озброєнь: Залужний розповів, що потрібно Україні для успішної війни з рф

Затягування війни дуже вигідно для російських окупантів

Загроза переходу до позиційної війни є серйозним викликом для України. Водночас, такий розвиток подій пішов би на користь ворогові. Проте наша країна має шанс вибратися з цієї пастки.

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав у колонці, опублікованій The Eeconomist. За його словами, позиційна війна – це тривала війна.

"Загроза переходу до позиційної війни — це серйозний виклик для України. Затягування — вигідне противнику, оскільки дозволить йому відновлювати та нарощувати свій військовий потенціал", — зазначив він.

Також головком підкреслив, що в сучасних реаліях важливим є усвідомлення умов можливого виникнення такої ситуації та недопущення її заради перемоги України. Щоб країні вибратися з цієї пастки, їй потрібні деякі речі.

"Позиційна війна – це тривала війна, яка несе величезні ризики для Збройних Сил України та держави. Якщо Україна хоче вирватися з цієї пастки, нам знадобляться всі ці речі: перевага у повітрі, значно вдосконалені засоби електронної боротьби та контрбатарейної боротьби, нова технологія розмінування, здатність мобілізувати та тренувати більше резервів", — сказав Залужний.

На його думку, Україні необхідно зосередитись на сучасному командуванні та управлінні. Це потрібно для того, щоб країна могла ефективніше, ніж росія візуалізувати поле бою та швидше приймати рішення.

"Нові інноваційні підходи можуть перетворити цю позиційну війну назад на маневрену", — пояснив генерал.

За словами Залужного, щоб перетворити війну на маневрену, Україні потрібно:

Основна зброя у вигляді ракет, снарядів та боєприпасів. Найважливіша складова водночас — сила у повітрі. Залужний зазначає, що контроль над небом необхідний для великомасштабних наземних операцій;

Засоби РЕБ. Головком називає їх "ключем до перемоги". Також потрібен більший доступ до електронної розвідки союзників;

Вдосконалення системи контрбатарейного вогню. Це потрібно для ураження російської артилерії та якіснішого артрозвідувального обладнання.

Нова технологія боротьби з мінами;

Нарощування резервів. Тобто, введення єдиного реєстру призовників повинні бути розширені категорії громадян, які можуть бути покликані на збори або мобілізовані. Також йдеться про "бойове стажування", яке передбачає розміщення новомобілізованих у досвідчених передових підрозділах для підготовки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські окупанти пішли в атаку на одному із ключових напрямків. Генерал Олександр Сирський докладно розповів про ситуацію.