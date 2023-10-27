Якщо Росія не розвалиться, наступна війна проти України буде більш кривавою — Юрій Гудименко

Військовослужбовець, голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" розповів про загрозу ядерного удару

Навіть повернення до кордонів 1991 року не буде остаточною перемогою України. Адже вціліла російська імперія наступного разу розпочне повномасштабний наступ не з ракетних ударів по українських містах, а з ядерного удару.

Про це в ефірі 5 каналу розповів військовослужбовець, голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" та експерт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по роботі з поневоленими народами РФ Юрій Гудименко.

"Наші західні партнери потрапили в дуже цікаву логічну пастку. Для них Росія чомусь сприймається не як імперія, а як велика держава, де багато національностей. Однією з важливих наших задач є розказати світу, що Росія є імперією, що вона захоплювала свої теперішні території незаконно, що там відбуваються утиски за національною ознакою. Якщо є можливість бити ворога не тільки на фронті, а й зсередини, то цим потрібно скористатися. Можливо, на якийсь час це пришвидшить розпад Росії та, відповідно, закінчення війни", — коментує Юрій Гудименко.

За словами військового, багато західних політиків також не розуміють: якщо закінчаться бойові дії, але Росія збереже цілісність, то це означатиме що до наступної, більш кривавої війни залишатимуться лічені роки, і вона буде більш масштабною.

"На думку росіян, це буде проста логіка: спробували "гуманно", ракетами — не спрацювало, треба "ядерку". Ми ж маємо справу з нелюдами, а не раціональними людьми. Відповідно, ми маємо доносити світу, що там є поневолені народи. Ми маємо з ними співпрацювати та залучати їх до нашої армії, воювати на нашому боці. Я б дуже хотів, щоб в наших Збройних силах чи спецслужбах були не просто батальйони з географічною назвою, а за національностями. Вони частково є, але було б набагато правильніше сформувати окремі батальйони з якутів, бурятів та інших. Це покращить нашу ситуацію на фронті та водночас покаже цілому світу, що народи РФ готові боротися за свою незалежність", — підкреслив Юрій Гудименко.