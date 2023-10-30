Окупанти пішли в атаку на одному із ключових напрямків: Сирський розкрив деталі

Окупанти почали масово обстрілювати позиції ЗСУ

У районі Бахмута російські військові перейшла до активних бойових дій. Вони суттєво посилили своє угрупування й намагаються зупинити просування ЗСУ.

Через це ситуація у зоні бойових дій залишається вкрай важкою. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ворог не полишає спроб домогтися успіхів і щоденно атакує наші позиції. Особливу активність проявляє в районі Куп'янська, де намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках. У районі Бахмута противник суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій", — розповів Сирський.

Карта бойових дій станом на 30 жовтня. Джерело: Deep State

Крім того, командувач Сухопутних військ ЗСУ зазначив, що на окремих ділянках рф активно використовує десантні підрозділи та штурмові групи зі складу загонів "Шторм Z". Завдяки ним росія прагне зупинити наступ українських воїнів та відновити втрачені позиції.

"Дії противника підтримуються щільним вогнем артилерії та мінометів. Постійно збільшується застосування дронів-камікадзе. Водночас завдяки професійним і злагодженим діям наших воїнів ворог зазнає великих втрат і не може досягти поставлених цілей", — зауважив Сирський.

Зазначимо, що за даними Інституту вивчення війни (ISW), протягом минулої доби, 29 жовтня, ЗСУ просунулися за залізничну колію на південь від Андріївки, що 10 км на південний захід від Бахмута.

Також українські бійці просунулися на заході Запорізької області. Так, у Генштабі повідомили, що армія продовжувала наступ на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв, що 30 жовтня в Запоріжжі прогримів потужний вибух.