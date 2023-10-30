Повісток у "Дії" не буде, але буде "цифрова мобілізація": що готують для українців і що з електронним реєстром

Пілотний проект нової мобілізації запустять незабаром

У рамках цифровізації в Україні думають, як проводити "розумну" мобілізацію. Вона може допомогти наповнювати армію цінними кадрами та уникати ситуацій, коли корисні навички людини не задіяні через неправильний розподіл.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв’ю "РБК-Україна". За його словами, вже зараз влада працює над пілотним проектом "смарт-мобілізації".

Що це таке

"Це коли людина самостійно обирає – це навіть не про мобілізацію, людина сама собі обирає – спеціальність, на яку вона хоче мобілізуватися, і не під примусом, а самостійно. Тобто людина вирішила, що вона хоче служити в Збройних силах України", — каже Федоров.

Міністр пояснив, що в рамках пілотного проекту буде відкритий набір на операторів дронів, а пізніше туди додадуть усі інші спеціальності, як сапер, водій тощо. Завдяки такому підходу українці зможуть:

дізнатися про підрозділ, де вони проходитимуть службу ( подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобов’язання, які у тебе ризики, як ти навчатимешся);

бути впевненим, що ти потрапиш саме туди, куди хотів (якщо ти залишиш заявку і пройдеш рекрутерів та тести, ти проходиш навчання, ти точно потрапляєш, потрапляєш на ту посаду, на яку ти мобілізував себе).

"І коли це вдасться зробити, ми побачимо, скільки людей будуть мобілізовуватися самостійно, як вони будуть проходити відбір, і як вони після цього будуть служити, і яка буде якість їхньої служби, наскільки вони будуть замотивовані і ефективно все це робити. Це може бути першим пілотом, першим кроком, для того, щоб запустити подібну умовну "смарт-мобілізацію".Тому що є люди, які, можливо, хочуть бути штурмовиками або займати інші посади. Але вони хочуть розуміти: мною керує фахова людина, коли я буду в окопі, наді мною буде дрон, поруч буде броньована техніка, мій керівник буде дбати про моє життя і в нього точна якісна ситуаційна обізнаність, для нього моє життя – це найголовніше і він буде про нього дбати, і в мене буде довіра до цього керівника", — сказав міністр.

Як проходитиме смарт мобілізація:

у військкомат йти не треба;

людина проходить тести онлайн, а потім зустрічається з рекрутером;

якщо претендент проходить за характеристиками — йде на навчання ("У якому ти не просто з базовими речами знайомишся, а тобі розповідають, що таке ситуаційна поінформованість, професійні експерти з поля бою, які керують дронами, де в тебе відбувається інший рівень навчання");

мобілізований вирушає на фронт із тим загоном і на тій посаді, яку він обрав.

При цьому Федоров зазначає, що поки що це залишається "гіпотезою, яку потрібно протестувати". Пілот стартує "через місяць-два".

Цифровізація = повістки у "Дія"?

Міністр вкотре наголосив, що розсилки повісток через "Дію" не буде.

"Не буде повісток у "Дія". Мені здається, що поки я працюю міністром, все, про що ми говоримо – ми потім дотримуємося наших слів. Тому можу сказати вам упевнено, що не буде повісток у "Дія"", — заявив він.

А що означає цифровізація?

Реєстр військовозобов’язаних "Оберіг" — це про цифровізацію роботи військкоматів.

"Насправді він вводився в експлуатацію досить довго, наповнювався також довго, але він не з'явився під час повномасштабного вторгнення, він був ще до цього. І, по суті, кожен військомат володіє інформацією про військовозобов'язаних, але цю інформацію зберігає в цих папочках. По суті, перша задача була – це відцифрувати ці папочки, внести їх в систему, для того, щоб ця інформація була онлайн. І коли ви приходите до військкомату, вона вся була в вашій справі і не потрібно було шукати цю інформацію. … По суті, це автоматизація роботи військкоматів, яка прибирає ці черги, віконця тощо. Це про сервіс в самому військкоматі", — зазначає Федоров.

З іншого погляду, додає міністр, це про якісні дані, що дозволяють Збройним силам, головнокомандувачу приймати управлінські рішення, скільки людей мобілізувати, хто йому потрібний і таке інше.

Також це відкриває можливості відображення якихось документів, якщо ми говоримо про "Дія.Мілітарі", наприклад, що ви військовозобов’язані, якщо це потрібно. Тобто, з’являється реєстр, який можна використовувати. Ось у принципі для цього потрібний "Оберіг".

Звичайні українці також відчують на собі цифровізацію — не треба буде щоразу приходити до військкомату для того, щоб сповістити його про те, що у вашому житті щось змінилося.

Обмеження через цифровізацію — фейк

Федоров назвав фейком інформацію, яка зараз активно розходиться в інтернеті з приводу системи Оберіг. Мовляв, через запуск цього реєстру людині зможуть блокувати банківські рахунки, якщо у військкомату до нього будуть якісь питання, наприклад, він не прийде на порядок денний.

"Це фейк. Немає нормативно-правових актів, які зобов’язують будь-кого вчиняти такі дії", — сказав глава Мінцифри.

Нагадаємо, про те, як зараз відбувається мобілізація, ви можете прочитати в інтерв’ю спікера Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна "Телеграфу" під назвою "Про хвороби, з якими беруть у ЗСУ, про видачу повісток на вулиці і брехню роспропаганди: інтерв'ю з речником Полтавського військкомату, ч.II".

Раніше ми писали про те, що у військкоматі розповіли про те, де не можуть роздавати повістки.