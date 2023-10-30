Повесток в "Дії" не будет, но будет "цифровая мобилизация": что готовят для украинцев и что с электронным реестром

Пилотный проект новой мобилизации запустят уже скоро

В рамках цифровизации в Украине думают, как проводить "умную" мобилизацию. Она может помочь наполнять армию ценными кадрами и избегать ситуаций, когда полезные навыки человека не задействуется из-за неправильного распределения.

Об этом рассказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью "РБК-Украина". По его словам, уже сейчас власти работают над пилотным проектом "смарт-мобилизации".

Что это такое

"Это когда человек самостоятельно выбирает – это даже не о мобилизации, человек сам себе выбирает – специальность, на которую он хочет мобилизоваться, и не по принуждению, а самостоятельно. То есть человек решил, что он хочет служить в Вооруженных Силах Украины", — говорит Федоров.

Министр пояснил, что в рамках пилотного проекта будет открыт набор на операторов дронов, а позже туда добавят все другие специальности, как, например, сапер, водитель и т.д. Благодаря такому подходу украинцы смогут:

узнать о подразделении, где они будут проходить службу ( посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие у тебя риски, как ты будешь учиться);

быть уверенным, что ты попадешь именно туда, куда хотел (если ты оставишь заявку и пройдешь рекрутеров и тесты, ты проходишь обучение, ты точно попадаешь попадаешь на ту должность, на которую ты мобилизовал себя).

"И когда это удастся сделать, мы увидим, сколько людей будут мобилизовываться самостоятельно, как они будут проходить отбор, и как они после этого будут служить, и каким будет качество их службы, насколько они будут мотивированы и эффективно все это делать. Это может быть первым пилотом, первым шагом для того, чтобы запустить подобную условную "смарт-мобилизацию. Потому что есть люди, которые, возможно, хотят быть штурмовиками или занимать другие должности. Но они хотят понимать: мной руководит профессиональный человек, когда я буду в окопе, надо мной будет дрон, рядом будет бронированная техника, мой руководитель будет заботиться о моей жизни и у него точная качественная ситуационная осведомленность, для него моя жизнь – это самое главное и он будет о ней заботиться, и у меня будет доверие к этому руководителю", — сказал министр.

Как будет проходить смарт мобилизация:

в военкомат идти не нужно;

человек проходит тесты онлайн, а после этого встречается с рекрутером;

если претендент проходит по характеристикам — идет на обучение ("В котором ты не просто с базовыми вещами знакомишься, а тебе рассказывают, что такое ситуационная осведомленность, профессиональные эксперты с поля боя, управляющие дронами, где у тебя происходит другой уровень обучения");

мобилизованный отправляется на фронт с тем отрядом и в той должности, которую он выбрал.

При этом Федоров отмечает, что пока это остается "гипотезой, которую нужно протестировать". Пилот стартует "через месяц-два".

Цифровизация = повестки в "Дія"?

Министр в очередной раз подчеркнул, что рассылки повесток через "Дія" не будет.

"Не будет повесток в "Дие". Мне кажется, что пока я работаю министром, все, о чем мы говорим – мы потом придерживаемся наших слов. Поэтому могу сказать вам уверенно, что не будет повесток в "Дія", — заявил он.

А что тогда означает цифровизация?

Реестр военнообязанных "Оберіг" — это о цифровизации работы военкоматов.

"На самом деле он вводился в эксплуатацию достаточно долго, наполнялся также долго, но он не появился во время полномасштабного вторжения, он был еще до этого. И, по сути, каждый военкомат владеет информацией о военнообязанных, но эту информацию хранит в этих папочках. По сути, первая задача была – оцифровать эти папочки, внести их в систему, для того чтобы эта информация была онлайн. И когда вы приходите в военкомат, она вся была в вашем деле и не нужно было искать эту информацию… По сути это автоматизация работы военкоматов, которая убирает эти очереди, окошки и т.д. Это о сервисе в самом военкомате", — отмечает Федоров.

С другой точки зрения, добавляет министр, это о качественных данных, позволяющих Вооруженным силам, главнокомандующему принимать управленческие решения, сколько людей мобилизовать, кто ему нужен и так далее.

Также это открывает возможности отображения каких-то документов, если мы говорим о "Дія.Милитари", например, что вы военнообязанный, если это нужно. То есть появляется реестр, который можно использовать. Вот в принципе для этого нужен "Оберіг".

Обычные украинцы также ощутят на себе цифровизацию — не нужно будет каждый раз приходить в военкомат для того, чтобы известить его о том, что в вашей жизни что-то изменилось.

Ограничения из-за цифровизации — фейк

Федоров назвал фейком информацию, которая сейчас активно расходится в интернете по поводу системы "Оберіг". Дескать из-за запуска этого реестра человеку смогут блокировать банковские счета, если у военкомата к нему будут какие-то вопросы, например, он не придет по повестке.

"Это фейк. Нет нормативно-правовых актов, обязывающих кого-либо совершать такие действия", — сказал глава Минцифры.

Напомним, о том, как сейчас проходит мобилизация, вы можете прочитать в интервью спикера Полтавского областного ТЦК и СП майора Романа Истомина "Телеграфу" под названием "О болезнях, с которыми берут в ВСУ, выдаче повесток на улице и лжи роспропаганды: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.II".

Ранее мы писали о том, что в военкомате рассказали о том, где не могут раздавать повестки.