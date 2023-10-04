Электронный реестр военнообязанных уже работает: какие данные украинцев туда должны вносить

Законопроект об оцифровке реестра военнообязанных еще рассматривает парламент

Единый электронный реестр военнообязанных "Оберег", о необходимости запуска которого в начале сентября заявлял новый министр обороны Рустем Умеров, уже функционирует. Сейчас он постоянно наполняется информацией.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Эспрессо. По его словам, в Минцифре ожидают видения новой команды Министерства обороны на работу этого реестра.

"Это закрытая система, которая имеет свой защищенный контур. Все требования (защиты — ред.) к ней выдержаны. Это достаточно защищенный продукт, в котором нет никаких намеков на возможность быть уязвимым. И мы видим, что за полтора года полномасштабной войны нет утечки сенситивной информации", — заявил Федоров.

Он также сообщил, что электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже наполнен более чем на 90%. Однако, по словам министра, есть вопросы сервисов на базе "Оберега" и какими они будут.

Как известно, закон о государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов был принят еще в марте 2017 года. Однако, в сентябре в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №10062, согласно которому предлагается оцифровать реестр военнообязанных и предоставить Минобороны доступ к информации из других госреестров.

Какие данные будут внесены в реестр

Согласно законопроекту, в реестр будут заноситься и будут храниться персональные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов. Так к персональным данным призывника, военнообязанного и резервиста предлагается отнести:

номера средств связи и адреса электронной почты;

дата и номер, краткое содержание протокола и/или постановления в отношении лица по делу об административном правонарушении;

сведения о статусе ветерана войны;

сведения о владении иностранными языками;

сведения о разрешительных документах о праве на владение и пользование оружием;

сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации;

сведения о документах, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину;

сведения о документах, оформленных для выезда за границу на постоянное проживание, или на постоянное проживание за границей, или возвращение в Украину;

сведения об водительском удостоверении на право управления транспортным средством;

сведения о решениях, подлежащих принудительному исполнению – исполнительные документы;

сведения о лицах, пропавших без вести.

К служебным данным призывника, военнообязанного и резервиста предлагается относить сведения о:

выполнении воинского долга и прохождении воинской службы;

военно-учетные признаки;

заключение (решение) о прохождении медицинского осмотра (военноврачебной экспертизы);

прохождении гражданином Украины альтернативной (невоенной) службы;

сведения об участии в боевых действиях

Кроме того, предлагается создать Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста для отображения сведений, содержащихся в реестре.

Также в документе планируется предусмотреть информационное взаимодействие между государственными реестрами для упрощения процедуры обретения гражданином статуса участника боевых действий.

В случае принятия закона он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, откуда Минобороны может получить информацию для единого госреестра призывников.