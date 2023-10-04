Электронный реестр военнообязанных уже работает: какие данные украинцев туда должны вносить
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Законопроект об оцифровке реестра военнообязанных еще рассматривает парламент
Единый электронный реестр военнообязанных "Оберег", о необходимости запуска которого в начале сентября заявлял новый министр обороны Рустем Умеров, уже функционирует. Сейчас он постоянно наполняется информацией.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Эспрессо. По его словам, в Минцифре ожидают видения новой команды Министерства обороны на работу этого реестра.
"Это закрытая система, которая имеет свой защищенный контур. Все требования (защиты — ред.) к ней выдержаны. Это достаточно защищенный продукт, в котором нет никаких намеков на возможность быть уязвимым. И мы видим, что за полтора года полномасштабной войны нет утечки сенситивной информации", — заявил Федоров.
Он также сообщил, что электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже наполнен более чем на 90%. Однако, по словам министра, есть вопросы сервисов на базе "Оберега" и какими они будут.
Как известно, закон о государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов был принят еще в марте 2017 года. Однако, в сентябре в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №10062, согласно которому предлагается оцифровать реестр военнообязанных и предоставить Минобороны доступ к информации из других госреестров.
Какие данные будут внесены в реестр
Согласно законопроекту, в реестр будут заноситься и будут храниться персональные и служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов. Так к персональным данным призывника, военнообязанного и резервиста предлагается отнести:
- номера средств связи и адреса электронной почты;
- дата и номер, краткое содержание протокола и/или постановления в отношении лица по делу об административном правонарушении;
- сведения о статусе ветерана войны;
- сведения о владении иностранными языками;
- сведения о разрешительных документах о праве на владение и пользование оружием;
- сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации;
- сведения о документах, дающих право гражданину Украины на выезд из Украины и въезд в Украину;
- сведения о документах, оформленных для выезда за границу на постоянное проживание, или на постоянное проживание за границей, или возвращение в Украину;
- сведения об водительском удостоверении на право управления транспортным средством;
- сведения о решениях, подлежащих принудительному исполнению – исполнительные документы;
- сведения о лицах, пропавших без вести.
К служебным данным призывника, военнообязанного и резервиста предлагается относить сведения о:
- выполнении воинского долга и прохождении воинской службы;
- военно-учетные признаки;
- заключение (решение) о прохождении медицинского осмотра (военноврачебной экспертизы);
- прохождении гражданином Украины альтернативной (невоенной) службы;
- сведения об участии в боевых действиях
Кроме того, предлагается создать Электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста для отображения сведений, содержащихся в реестре.
Также в документе планируется предусмотреть информационное взаимодействие между государственными реестрами для упрощения процедуры обретения гражданином статуса участника боевых действий.
В случае принятия закона он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, откуда Минобороны может получить информацию для единого госреестра призывников.