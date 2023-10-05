Должны ли вручать повестки на работе, и есть ли план для предприятий - ответ военкома

Работодатель обязан вести учет военнообязанных и передавать их ТЦК

Могут ли вручать повестку на работе, и есть ли план для предприятий в рамках всеобщей мобилизации населения в Украине. Все подробности рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

Представитель военкомата также рассказал, как наказывают работодателей за отказ сотрудничать с ТЦК. Детали он озвучил в интервью "Телеграфу".

Майор Роман Истомин объяснил, специального план для предприятий по мобилизации не существует. "Руководители предприятий, учреждений ведут учет военнообязанных и ТЦК доводят им распоряжение об их оповещении. Иными словами, они уполномочены вручать повестки подчиненным. Для удобства могут даже предоставить транспорт, чтобы люди организованно и оперативно могли пройти военно-врачебную комиссию.", — пояснил он.

Представитель военкомата подчеркнул, что есть такие руководители, которые не желают выполнять распоряжения ТЦК. В этих случаях законодательством предусмотрено административное наказание за нарушение правил воинского учета. Первый раз за подобное правонарушение работодателю придется заплатить штраф от 200 до 300 необлагаемых налогом минимум (от 3400 до 5100 грн). Если руководитель откажется сотрудничать с военкоматом второй раз — заплатит от 300 до 500 необлагаемых налогом минимум (от 5100 до 8500 грн).

Роман Истомин акцентировал, что уплата штрафа не избавляет от исполнения возложенных на человека обязанностей.

Ранее "Телеграф" рассказал, к чему обязывает повестка, которую бросили в почтовый ящик.

Больше о мобилизации в Украине читайте в эксклюзивном интервью "Телеграф" "О болезнях, с которыми берут в ВСУ, выдаче повесток на улице и лжи роспропаганды: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.II"