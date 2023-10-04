Отсрочка от мобилизации: в военкомате рассказали, на сколько ее могут дать

Срок отсрочки зависит от основания

Во время действия военного положения в Украине все мужчины от 18 до 60 лет могут быть призваны на военную службу. Но некоторые могут получить отсрочку. Конкретные сроки отсрочки от мобилизации в Украине не предусмотрены.

Ее срок зависит от основания. Об этом рассказал представитель Полтавского областного ТЦК и СП майора Роман Истомин в интервью "Телеграфу". "Сроки как таковые не предусмотрены. Это на рассмотрение ТЦК", — рассказал он.

Военком объяснил, что если отсрочка даётся по состоянию здоровья, то это будет ориентировочное время, нужное для того, чтобы человек вылечился. Если отсрочка связана с уходом за больным членом семьи, то человеку даётся полгода. После истечения этого срока нужно снова явиться в ТЦК для сверки данных. Студенты очной формы получают отсрочку до завершения учебы или до окончания учебного года. "Ведь может случиться так, что кого-то отчислят", — пояснил Истомин.

Напомним, что в стране продолжается всеобщая мобилизация. С 1 октября в Украине вступили в силу изменения в законодательстве, которое регулируют данный процесс. Теперь могут мобилизовать женщин-медиков и фармацевтов в возрасте от 18 до 60 лет. Кроме того, в ряды ВСУ могут призвать лиц с инвалидностью от 18 до 60 лет, которые были признаны годными или ограниченно годными к службе, по собственному желанию. Мобилизации будут подлежать исключенные и снятые с военного учета мужчины, которых ВВК признала пригодными к военной службе, если они не совершали тяжкого и особо тяжкого преступления.

Больше о мобилизации в Украине читайте в эксклюзивном интервью "Телеграф" "О мобилизации женщин и студентов, отсрочке для нардепов и восполнении потерь: интервью со спикером Полтавского военкомата, ч.I".