Нужно знать и мужчинам, и женщинам: как изменится мобилизация в Украине с 1 октября

Изменения уже вступили в силу

В Украине продолжено действие всеобщей мобилизации. А с 1 октября вступают в силу изменения в законодательстве, которые регулируют данный процесс.

"Телеграф" рассказывает о главных изменениях порядка мобилизации в этом месяце. Их будет сразу несколько.

К мобилизации будут привлекать женщин-медиков и фармацевтов в возрасте от 18 до 60 лет.

Военнообязанные, переезжающие в другие города, регионы или страны, должны в течение недели обратиться в военный центр или дипломатическое ведомство для личной регистрации военнослужащих.

К мобилизации будут привлекать военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих опыт военной службы, а также тех мужчин, которые находятся в запасе и не имеют опыта службы .

К мобилизации будут привлекать мужчин от 18 до 27 лет, проходящих службу в запасе, и военнообязанных женщин, состоящих на военном учете.

Мобилизации будут подлежать исключенные и снятые с военного учета мужчины, которых ВВК признала пригодными к военной службе, если они не совершали тяжкого и особо тяжкого преступления.

В ряды ВСУ могут призвать лиц с инвалидностью от 18 до 60 лет, которые были признаны годными или ограниченно годными к службе, по собственному желанию.

Напомним, о том, какие женщины, как и когда должны встать на воинский учет, вы можете узнать из инфографики "Телеграфа".

Ранее мы писали о том, как женщинам подготовиться к службе и возможной мобилизации.