Відстрочка від мобілізації: у військкоматі розповіли, на скільки її можуть дати

Термін відстрочки залежить від причини

Під час дії військового стану в Україні всі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути призвані на військову службу. Але дехто може отримати відстрочку. Конкретних термінів відстрочки від мобілізації в Україні не передбачено.

Її строк залежить від основи. Про це розповів представник Полтавського обласного ТЦК та СП майора Роман Істомін в інтерв’ю "Телеграфу". "Терміни як такі не передбачені. Це на розгляд ТЦК", — розповів він.

Військком пояснив, що якщо відстрочка дається за станом здоров’я, то це буде орієнтовний час, потрібний для того, щоб людина вилікувалась. Якщо відстрочка пов’язана з доглядом за хворим членом сім’ї, людині дається півроку. Після закінчення цього терміну потрібно знову з’явитися до ТЦК для звіряння даних. Студенти очної форми отримують відстрочку до завершення навчання або до закінчення навчального року. "Адже може статися так, що когось відрахують", — пояснив Істомін.

Нагадаємо, що в країні продовжується загальна мобілізація. З 1 жовтня в Україні набули чинності зміни у законодавстві, яке регулює цей процес. Тепер можуть мобілізувати жінок-медиків та фармацевтів віком від 18 до 60 років. Крім того, до лав ЗСУ можуть закликати осіб з інвалідністю від 18 до 60 років, які були визнані придатними або обмежено придатними до служби за власним бажанням. Мобілізації підлягатимуть виключені та зняті з військового обліку чоловіки, яких ВВК визнала придатними до військової служби, якщо вони не чинили тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Більше про мобілізацію в Україні читайте в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграф" "Про мобілізацію жінок та студентів , відстрочення для нардепів та поповнення втрат: інтерв’ю зі спікером Полтавського військкомату, ч.І".