До армії не мобілізують: які психічні розлади є приводом для непридатності

Серед проблем із психікою, які зумовлюють повну чи часткову непридатність — деменція, ОКР, різні типи залежностей

Відповідно до стану здоров'я військовозобов'язаний в Україні може отримати кілька статусів при проходженні військово-лікарняної комісії. Один із таких — "непридатність зі зняттям з військового обліку".

Згідно з Положенням про ВЛК, такий статус надається деяким військовозобов'язаним з психічними розладами. Зазначимо, не всі психічні розлади мають під собою обов'язкове зняття з обліку, деякі з них дозволяють проходити службу в підрозділах забезпечені або в навчальних частинах. Служби або її вид рекомендується ВЛК з визначенням обмеженої придатності у воєнний час.

З якими психічними розладами знімають з обліку

різко виражені стійкі психічні розлади включаючи деменції, розлади внаслідок ураження мозку чи соматичної хвороби,

синдром залежності від алкоголю, опіоїдів, снодійних та інших психоактивних речовин з різкими, стійкими психічними розладами розлади психіки та поведінки внаслідок вживання,

шизофренія, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами,

при різко виражених, стійких хворобливих проявах різних неврозів та депресивних епізодів (фобії, тривожні розлади, ОКР, неврастенія),

різко виражені, із схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій в різному віці (включаючи розлади статевої ідентифікації, мови, рухової функції, шизоїдний, параноїдальний та інші),

глибока та тяжка розумова відсталість.

Раніше "Телеграф" розповідав з якими інфекційними хворобами та онкопатологіями визнають непридатними до служби в армії. Для людей у яких є проблеми з зором актуальний інший список — деякі вади очей можуть перекрити шлях не тільки до армії, а й до окремих спеціальностей. Зазначимо, що вимоги для вступу в десант наразі спростили на час війни.