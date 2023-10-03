До армії не мобілізують: які психічні розлади є приводом для непридатності
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Серед проблем із психікою, які зумовлюють повну чи часткову непридатність — деменція, ОКР, різні типи залежностей
Відповідно до стану здоров'я військовозобов'язаний в Україні може отримати кілька статусів при проходженні військово-лікарняної комісії. Один із таких — "непридатність зі зняттям з військового обліку".
Згідно з Положенням про ВЛК, такий статус надається деяким військовозобов'язаним з психічними розладами. Зазначимо, не всі психічні розлади мають під собою обов'язкове зняття з обліку, деякі з них дозволяють проходити службу в підрозділах забезпечені або в навчальних частинах. Служби або її вид рекомендується ВЛК з визначенням обмеженої придатності у воєнний час.
З якими психічними розладами знімають з обліку
- різко виражені стійкі психічні розлади включаючи деменції, розлади внаслідок ураження мозку чи соматичної хвороби,
- синдром залежності від алкоголю, опіоїдів, снодійних та інших психоактивних речовин з різкими, стійкими психічними розладами розлади психіки та поведінки внаслідок вживання,
- шизофренія, шизотипові та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами,
- при різко виражених, стійких хворобливих проявах різних неврозів та депресивних епізодів (фобії, тривожні розлади, ОКР, неврастенія),
- різко виражені, із схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій в різному віці (включаючи розлади статевої ідентифікації, мови, рухової функції, шизоїдний, параноїдальний та інші),
- глибока та тяжка розумова відсталість.
Раніше "Телеграф" розповідав з якими інфекційними хворобами та онкопатологіями визнають непридатними до служби в армії. Для людей у яких є проблеми з зором актуальний інший список — деякі вади очей можуть перекрити шлях не тільки до армії, а й до окремих спеціальностей. Зазначимо, що вимоги для вступу в десант наразі спростили на час війни.