В армию не мобилизуют: какие психические расстройства являются поводом для негодности

Среди проблем с психикой, которые обуславливают полную или частичную непригодность — деменция, ОКР, разные типы зависимостей

Согласно состоянию здоровья военнообязанный в Украине может получить несколько статусов при прохождении военно-врачебной комиссии. Один из таких – "непригодность со снятием с воинского учета".

Согласно Положению о ВЛК, такой статус предоставляется некоторым военнообязанным с психическим расстройствам. Отметим, не все психические расстройства имеют под собой обязательное снятие с учета, некоторые из них позволяют проходить службу в подразделениях обеспечения или в учебных частях. Служба или ее вид рекомендуется ВЛК с определением ограниченной годности в военное время.

С какими психическими расстройствами снимают с учета

резко выраженные стойкие психические расстройства включая деменции, расстройства вследствие поражения мозга или соматической болезни,

синдром зависимости от алкоголя, опиоидов, снотворных и других психоактивных веществ с резкими, стойкими психическими расстройствами, расстройства психики и поведения вследствие употребления,

шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами,

при резко выраженных, стойких болезненных проявлениях различных неврозов и депрессивных эпизодов (фобии, тревожные расстройства, ОКР, неврастения),

резко выраженные, со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций в разном возрасте (включая расстройства половой идентификации, речи, двигательной функции, шизоидное, параноидальное и другие),

глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Ранее "Телеграф" рассказывал, с какими инфекционными болезнями и онкопатологиями признают непригодными к службе в армии. Для людей, у которых есть проблемы со зрением, актуален другой список — некоторые изъяны глаз могут перекрыть путь не только в армию, но и в отдельные специальности. Отметим, что требования для вступления в десант упростили на время войны.