Мобилизация продолжается: попасть в десанту или морпехоту стало проще

Несмотря на послабление, в десант и морскую пехоту попасть все еще не просто

Продолжается внедрение измененных правил мобилизации для отдельных военнообязанных категорий. Среди обновлений – изменение правил для десантников и морпехов.

Приказы Минобороны касаются ослабления требований к здоровью во время всеобщей мобилизации и войны для десантно-штурмовых войск и морской пехоты. Часть военных, стремившихся служить в этих видах войск, но не могли по состоянию здоровья получат "зеленый свет".

Отметим, что медосмотр будут проводить раз в два года. В таблице годности появилась новая графа, маркированная "в особый период".

Что изменилось в требованиях к десантникам и морпехам (по сравнению с требованиями в мирное время):

исчезло требование к слуху — шепотная речь,

состояние после переноса паразитарных или острых инфекционных болезней с устойчивой ремиссией перестало вызывать непригодность (НП),

не является поводом для НП нарушения функций щитовидной железы,

инфекции по типу кандидоза, аспергиллеза, мицетомы не являются противопоказанием,

разрешено с вирусным гепатитом без нарушения функций,

разрешено с анемией, нарушением свертывания крови,

не являются поводом для ЧП невротические расстройства, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях,

разрешено со стойкими компенсациями ЗЧМТ и заболеваниями головного мозга.

Графа 10 – особый период Многие заболевания больше не преграждают желающим Большинство болезней должно быть в устойчивой ремиссии Стать десантником или морпехом в особый период может быть проще

Отметим, что все эти изменения имеют ограниченный характер действия исключительно на период особого состояния. Также следует не забывать, что кроме требований по здоровью при принятии на службу десантник должен обладать соответствующей физподготовкой, психологической стойкостью, уровнем образования, мотивацией, моральными качествами.

Ранее "Телеграф" рассказывал об изменении требований для курсантов и студентов определенного направления подготовки для выезда из Украины. В частности, изменения касаются тех, кто едет на летную практику в другую страну.