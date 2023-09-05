В Украине разрешили выезжать еще одной категории граждан: озвучен список документов

Изменения вступили в силу 1 сентября

В Украине продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация, а это означает, что многим нашим гражданам по-прежнему запрещен выезд из страны. А тем, кто может это сделать, нужны соответствующие документы. Например, 5 сентября был озвучен список бумаг, которые необходимо предъявить на границе студентам-летчикам.

Так, по данным ГПСУ, с 1 сентября вступили в силу изменения правил пересечения границы. В частности, пропуск из Украины студентов или курсантов учебных заведений Украины, следующих за границу для прохождения практической летной подготовки в иностранные учебные заведения или в авиационные школы осуществляется пограничниками при наличии таких подтверждающих документов:

справка от учебного заведения Украины о направлении студента или курсанта для прохождения практической летной подготовки в иностранном учебном заведении или в авиационной школе;

военно-учетные документы с соответствующими отметками районного (объединенного районного), городского (районного в городах, объединенного городского) территориального центра комплектования и социальной поддержки.

"Студенты или курсанты учебного заведения Украины могут непрерывно находиться за границей не более срока прохождения практической летной подготовки в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах", — отмечают в службе.

Напомним, ранее мы писали о том, что 11 августа список граждан, которые могут пересекать границу Украины, был расширен.