Чи мають вручати повістки на роботі, і чи є план для підприємств – відповідь військкома

Роботодавець зобов’язаний вести облік військовозобов’язаних та передавати їх ТЦК

Чи можуть вручати повістку на роботі, і чи є план для підприємств у рамках загальної мобілізації населення в Україні. Усі подробиці розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

Представник військкомату також повідомив, як карають роботодавців за відмову співпрацювати із ТЦК. Деталі він озвучив в інтерв'ю "Телеграфу".

Майор Роман Істомін пояснив, спеціального плану для підприємств з мобілізації не існує. "Керівники підприємств, установ ведуть облік військовозобов’язаних і ТЦК доводять їм розпорядження про їх оповіщення. Іншими словами, вони уповноважені вручати повістки підлеглим. Для зручності можуть навіть надати транспорт, щоб люди організовано та оперативно могли пройти військово-лікарську комісію", — пояснив він..

Представник військкомату наголосив, що є такі керівники, які не бажають виконувати розпорядження ТЦК. У таких випадках законодавством передбачено адміністративне покарання порушення правил військового обліку. Вперше за подібне правопорушення роботодавцю доведеться сплатити штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімум (від 3400 до 5100 грн). Якщо керівник відмовиться співпрацювати з військкоматом вдруге — заплатить від 300 до 500 неоподатковуваних мінімум (від 5100 до 8500 грн).

Роман Істомін наголосив, що сплата штрафу не позбавляє виконання покладених на людину обов’язків.

Раніше "Телеграф" розповів, до чого зобов’язує повістка, яку кинули у поштову скриньку.

Більше про мобілізацію в Україні читайте в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграф" "Про хвороби, з якими беруть у ЗСУ, видачу повісток на вулиці та брехні розпропаганди: інтерв’ю зі спікером Полтавського військкомату, ч.II"