Електронний реєстр військовозобов’язаних вже працює: які дані українців туди мають вносити

Законопроект про оцифрування реєстру військовозобов’язаних ще розглядає парламент

Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг", про необхідність запуску якого на початку вересня заявляв новий міністр оборони Рустем Умєров, вже функціонує. Зраз він постійно наповнюється інформацією.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Еспресо. За його словами, у Мінцифри очікують бачення нової команди Міністерства оборони на роботу цього реєстру.

"Це закрита система, яка має свій захищений контур. Всі вимоги (захисту — ред.) до неї витримані. Це достатньо захищений продукт, який немає жодних натяків на можливість бути вразливим. І ми бачимо, що за півтора року повномасштабної війни немає витоку сенситивної інформації", — заявив Федоров.

Він також повідомив, що електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вже наповнений на понад 90%. Однак, за словами міністра, питання сервісів на базі "Оберігу" та якими вони будуть.

Як відомо, закон про державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів був ухвалений ще в березні 2017 року. Проте, у вересні у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №10062, згідно з яким пропонується оцифрувати реєстр військовозобов’язаних та надати Міноборони доступ до інформації з інших держреєстрів.

Які дані будуть внесені до реєстру

Згідно з законопроектом, до реєстру заноситимуться та зберігатимуться персональні та службові дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Так до персональних даних призовника, військовозобов'язаного та резервіста пропонується віднести:

номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти;

дата і номер, короткий зміст протоколу та/або постанови щодо особи у справі про адміністративне правопорушення;

відомості про статус ветерана війни;

відомості по володіння іноземними мовами;

відомості про дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю;

відомості про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації;

відомості про документи, що дають право громадянину України на виїзд з України і в'їзд в Україну;

відомості про документи, оформлені для виїзду за кордон на постійне проживання, або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну;

відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом;

відомості про рішення, що підлягають примусовому виконанню — виконавчі документи;

відомості про осіб, зниклих безвісти.

До службових даних призовника, військовозобов'язаного та резервіста пропонується відносити відомості про:

виконання військового обов'язку та проходження військової служби;

військово-облікові ознаки;

висновок (рішення) про проходження медичного огляду (військоволікарської експертизи);

проходження громадянином України альтернативної (невійськової) служби;

відомості про участь у бойових діях.

Крім того, пропонується створити Електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного, резервіста для відображення відомостей, які містяться у реєстрі.

Також у документі планується передбачити інформаційну взаємодію між державними реєстрами для спрощення процедури набуття громадянином статусу учасника бойових дій.

У випадку ухвалення закону, він набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, звідки Міноборони може отримати інформацію для єдиного держреєстру призовників.