Потужний вибух пролунав у Запоріжжі: всі подробиці

Усіх просять залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги

У Запоріжжі згодом після оголошення сигналу повітряної тривоги пролунав потужний вибух. Попередньо росіяни запустили балістичні ракети "Іскандер-М" із району Джанкоя у Криму.

Про вибухи у місті повідомляє кореспондент "Телеграфа". Водночас у моніторингових Telegram-каналах пишуть, що наразі є загроза застосування ракет із балістичною польотною траєкторією.

При цьому в одному з пабліків уже заявляють, що по місту нібито був приліт "Іскандера". Однак, ця інформація зараз не підтверджена і була озвучена тільки в мережі.

У Telegram-каналі "Збройні сили України. Війна з окупантами" пишуть, що росіяни здійснили запуск балістичних ракет "Іскандер-М" із району Джанкоя в Криму. Наразі в небі ракет не зафіксовано.

У зв’язку із загрозою обстрілу всіх мешканців міста та області просять залишатися у безпечних місцях до відповідного розпорядження. "Телеграф" стежить за ситуацією та публікує оновлені дані щодо цієї події.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 18 жовтня російські окупанти в черговий раз обстріляли Запоріжжя. Був приліт багатоповерховим будинком. В результаті є загиблі та постраждалі.